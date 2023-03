Ya hemos visto el primer partido de la liguilla de semifinales entre Elordi-Zabaleta y Peña II-Mariezkurrena y ha habido cosas que me han gustado. Creo que los azules han entrado fuertes en el partido, era el camino que les quedaba. Y se han topado con la velocidad de crucero de Elordi y Zabaleta.

Me ha sorprendido para muy bien Elordi, que creo que ha sabido leer muy bien el partido. Ha intentado ayudar a Jose en lo que ha podido y le ha dejado las pelotas buenas. A José Javier le he visto en la línea de siempre. Igual no ha gozado tanto de pelota como en otros partidos, pero él marca la línea. Aunque le exijan, siempre está ahí. Y no regala nada. Al final, si se repasa el marcador, cómo ha ido el partido y las estadísticas, la diferencia está ahí. En el error, en fallar más o menos. Y Elordi-Zabaleta nunca regalan nada. O muy poco.

A Peña II-Mariezkurrena no les ha quedado otra que jugar al límite. Es a lo que te obliga el pelotazo de Zabaleta y el buen complemento que es para él Elordi. Y si juegas al límite, lo razonable es que cometas errores.

Este domingo veremos el segundo partido de la liguilla entre Altuna-Tolosa y Laso-Imaz. Si Jokin está como está es una garantía. Y Tolosa le está acompañado muy bien en lo que hemos visto por ahora de campeonato. Laso e Imaz no me han inspirado tanta confianza. A mí Laso me ha transmitido más irregularidad ya Imaz lo he visto más justo.

Fernando Goñi es ex pelotari y ha ganado cuatro txapelas del Parejas.