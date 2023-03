Aitor Elordi y 22-14 a Peña II-Mariezkurrena en un partido en el que tuvieron que remangarse a fondo. El papel aguanta todos los pronósticos, otra cosa es hacerlos realidad. José Javier Zabaleta han encabezado todas las quinielas para el Parejas desde el minuto 1. Este sábado demostraron con hechos y con trabajo porque son los candidatos número uno para la txapela. Estrenaron la liguilla de semifinales imponiéndose aen un partido en el que tuvieron que remangarse a fondo.

Había calor ambiental en el Labrit, y las altas temperaturas que se registraron en el exterior hicieron que apareciese la humedad en los primeros compases del encuentro. No se encontró cómodo ni seguro José Javier Zabaleta en el arranque. Iba a por la pelota con respeto, con precaución para no hacer un mal gesto o perder pie. Coincidió con una salida descarada de los azules. Fue el novato de la semifinal, Aitor Elordi, quien le puso el ritmo y el criterio en esa primera parte. Los colorados se encontraron también con la ayuda de los errores tanto de Peña como de Mariezkurrena. A los azules les penalizaron mucho los fallos que acumularon en la primera parte. La falta de Peña y tres pelotas perdidas en el remate, más tres pelotas que mandó Mariezkurrena fuera. Haciendo lo suyo, y sin florituras, el combinado de Aspe se colocó con un 12- 6 con el que parecía encaminado el partido. Pero no.

DUELO TREMENDO DE ZAGUEROS

Estaba el foco en el Labrit en un duelo inédito en lo que se llevaba de Parejas. Zabaleta y Mariezkurrena, dos cañoneros, cruzaban al fin sus caminos. Y el enfrentamiento no defraudó.

A partir del 16-7, un gancho que se le fue abajo a Elordi en su primer error del partido, se agarraron los azules a un castigo sistemático a José Javier Zabaleta. Jon Mariezkurrena se cobró derechazos tremendos, con altura y mucha carga. Alternó en esa labor de zapa Peña II. La segunda parte del partido de los azules en este sentido fue buena.

Y José Javier Zabaleta, sin terminar de estar cómodo con la pelota y la cancha, respondió al asedio de forma magistral. Estuvo dominado, le castigaron sin piedad hasta hacerle pasar apuros por cansancio en los cuatro últimos tantos. Pero no perdió ni una sola pelota en el Labrit. La zapa de los azules tuvo un reflejo relativo en el marcador. Se acercaron a un 17-10 y un 19-13. Les apretaron, pero los seis regalos que les hicieron pesaban demasiado.

ELORDI-ZABALETA 22

PEÑA II-MARIEZKURRENA 14



Frontón. Labrit. Magnífica entrada, más de 1.00 espectadores.



Marcador. 0-1, 2-1, 2-3, 6-3, 6-4, 7-4, 7-5, 10-56, 10-6, 16-6, 16-7, 17-7, 17-10, 19-10, 19-13, 21-13, 21-14 y 22-14.



Duración. 67 minutos.



Pelotazos. 563.



Saques. Uno y una falta de Elordi, uno y una falta de Peña II.



Tantos hechos. 9 de Elordi, 2 de Zabaleta, 8 de Peña II, 1 de Mariezkurrena.



Tantos perdidos. 3 de Elordi, 0 de Zabaleta, 4 de Peña II, 5 de Mariezkurrena.



Dinero. 100 a 60 por Elordi-Zabaleta.



Incidencias. En los primeros tantos del partido se detectó humedad en los cuadros traseros. Los pelotaris solicitaron que se abrieran las puertas para hacer corriente.

Zabaleta: "Nos ha tocado trabajar y sufrir muchísimo"

José Javier Zabaleta terminó cansado en el Labrit. Los de Baiko le exigieron especialmente en la segunda parte y él respondió. “Ha habido tres o cuatro tantos en los que Mariezkurrena cada vez gozaba más, atrasaba y arrimaba y me ha apretado. Ha tocado trabajar mucho, lo sabíamos que iba a ser así contra esta pareja.”, comentaba. “El frontón ha estado mal y peligroso en los primeros tantos por la humedad, y he estado más pendiente de eso en la primera fase, lo he pasado mal. Nos ha tocado sufrir mucho, pero cuando sacas el punto te vas contento".

Mariezkurrena: "Se nos han ido demasiado al principio"

Jon Mariezkurrena hizo daño en el Labrit con su derecha. La pena fue que los errores penalizaron a los azules. “El problema es que se nos han ido al principio demasiado, luego sí que hemos corregido los fallos y que les hemos hecho sufrir. Le he visto cansado a Jose al final. Nos hemos puesto con un 16-6 que es algo imposible de remontar”, comentaba. “Yo me he encontrado muy bien, he visto que ellos estaban más cansados que yo, y que jugaba más en el cuatro que Zabaleta. Pero al final nos vamos con una derrota y tenemos que darle la vuelta”.