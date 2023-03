Todo empiezan de cero en el Parejas, sí pero...

Aupa pelotazales

Una de las frases recurrentes en el Campeonato de Parejas después de las 14 semanas de la liguilla de cuartos más la jornada de play off es que las cuatro combinaciones que van a luchar por la txapela "parten de cero" con el comienzo de la liguilla de semifinales. Cosa que objetivamente es verdad, todos tienen el contador a cero, pero hasta cierto punto.

¿Empiezan de verdad todos de cero? Pues no hay más que ver el camino que han seguido unos y otros hasta alcanzar las semifinales. Elordi-Zabaleta y Altuna III-Tolosa conocían desde hace semanas que estaban en la siguiente fase, con lo que han podido ajustar la preparación, tomar precauciones con las manos y forzar la máquina lo suficiente. Laso-Imaz jugó y ganó in extremis su partido el viernes. Peña-Mariezkurrena han tenido que pasar por el trago de superar dos encuentros de los play off. El sistema de play off, sugerido por los propios pelotaris, premia a quienes estaban en semifinales, y carga a quienes han tenido que jugársela el pasado fin de semana.

Y eso sin entrar en cómo se han distribuido los días de descanso entre partidos, las sedes y los desplazamientos. No todo han tenido lo mismo, ni mucho menos. Más lo que no se ve, y nadie cuenta porque no hay que contarlo. A semifinales se llega con la mochila de 14 o 16 partidos jugados, más las lesiones, dolencias o problemas que se arrastren. Por tanto, no todos parten de cero, ni todos juegan en las mismas condiciones.

Y el factor más voluble, el juego. Ni la forma, ni el juego de cualquier pelotari atraviesa una meseta de 18 semanas en condiciones perfectas. Porque no puede ser y además es imposible. Hay que estar en el día y el momento. Y este llega a partir de este sábado.

Nos vemos en los frontones.