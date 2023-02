El último servicio de Irribarria

Las dudas que Peio Etxeberria tenía con su zurda le permitieron este sábado a Iker Irribarria despedirse del frontón Labrit como suplente en su último partido de competición oficial. Y fue un adiós redondo. Porque con Rezusta de zaguero hizo un buen partido, llegó a 22 y consiguió el séptimo punto ante unos erráticos Peña II-Mariezkurrena II. Un resultado que deja terceros y cuartos a la pareja de Aspe y a Laso-Imaz. Puestos que les permiten tener dos oportunidades la semana que viene en los play off para meterse en semifinales.

Fue el del sábado un partido de contrastes en el Labrit. De una parte, un adiós lucido y bonito para Iker Irribarria de la Bombonera. El de Arama, que fue jaleado desde la grada y despedido al final con un largo aplauso, cumplió en su faceta de suplente. Muy bien respaldado por un seguro Beñat Rezusta, pusieron el ritmo y el juego a un partido decisivo. El de Arama soltó estopa con la zurda atrás, atacó con criterio con la volea y fue superior en los cuadros alegres a Jon Ander Peña. No se tomó el partido como una despedida, sino como el último servicio a su empresa en competición.

Jugó serio, ayudó en todo lo que pudo a Rezusta. En el 14-10 llevó dos pelotas muy complicadas desde el cuadro ocho para luego terminar el tanto de volea al txoko. Los tres últimos tantos llevaron su firma.

MARIEZKURRENA, MAL

El contrapunto fue la actuación de los azules en un partido que resultaba decisivo para sus intereses. No estuvo fino Jon Mariezkurrena, que alternó más de una docena de buenos pelotazos atrás, con nueve pelotas en juego perdidas. Ocho con la derecha, una con la zurda. Las ocho con la derecha, seis se le fueron al colchón de abajo, dos al fleje superior. La pelota de zurda se le fue a la contracancha. Los tres saques encajados por Mariezkurrena fueron malos restos.

Si Irribarria-Rezusta firmaron un partido serio, regular, los de Baiko fueron lo contrario. Funcionó Jon Ander Peña de forma discontinua y Mariezkurrena no tuvo su tarde. Al margen del resultado y del tanteador -se quedaron clavados en el cartón 10- lo peor es que dejan muchas dudas para el partido de play off del viernes. Aimar Olaizola, director deportivo de Baiko, apuntó que Mariezkurrena no tenía ningún problema en la derecha.

Irribarria-Rezusta 22



Peña II-Mariezkurrena II 10



Frontón. Labrit, lleno hasta la bandera. 1.000 espectadores que corearon en varias ocasiones a Iker Irribarria en su último partido en la Bombonera.



Marcador. 2-0, 2-2, 4-2, 4-4, 6-4, 6-5, 8-5, 8-6, 10-6, 10-7, 11-7, 11-8, 12-8, 12-10 y 22-10.



Duración. 55 minutos.



Pelotazos. 467.



Saques. 3 de Irribarria, 0 de Peña II.



Tantos hechos. 7 de Irribarria, 1 de Rezusta, 7 de Peña II, 0 de Mariezkurrena.



Tantos perdidos. 1 de Irribarria, 1 de Rezusta, 2 de Peña, 9 de Mariezkurrena.



Dinero. De entrada a la par.

Irribarria: “Ha sido una despedida muy bonita”

Iker Irribarria se despidió del Labrit con victoria, la 53 de los 97 partidos que ha jugado en el Parejas, la sensación del deber hecho y el cariño de la grada.

Vaya despedida del Labrit.

Me he quedado muy a gusto. Era muy importante sacar el punto y disfrutar en la cancha. Y he conseguido las dos cosas. Ha sido una despedida muy bonito, hemos hecho un partido completo, ellos han perdido más.

¿Estaba tenso?

He tenido un Dragon Khan de emociones. Ha sido un partido raro, pero por suerte han salido las cosas bien. He venido a intentar hacer las cosas de la mejor forma posible y sacar el punto a Beñat y Peio y así ha sido.

La gente le ha despedido de pie y aplaudiéndole.

Esa imagen te la guardas para ti para siempre. Me voy de las canchas joven, antes de lo que me hubiera gustado, pero han sido años muy intensos. Han sido ocho años que han supuesto una lección de vida enorme.

¿Qué ha sido el Labrit para usted?

El Labrit es el frontón más bonito, el que más ambiente tiene de todos. No sé si tengo recuerdos de grandes victorias aquí jugando contra Aimar tengo buenos recuerdos. El año pasado, por ejemplo, nos tocaron tres semifinales aquí y no pudimos ganar. Pero con la gente siempre he estado a gusto aquí, no he tenido nunca malos recuerdos del frontón Labrit.

El resultado del sábado en el Labrit deja ya totalmente perfilados los dos encuentros de play off que se disputarán el próximo fin de semana.

El viernes en Amorebieta se enfrentarán terceros y cuartos: Etxeberria-Rezusta contra Laso-Imaz. El ganador se meterá en semifinales. Al perdedor le quedará una segunda opción.

En Zumaia, también el viernes, jugarán Urrutikoetxea-Albisu contra Peña-Mariezkurrena. El ganador se enfrentará el domingo en el frontón Bizkaia al perdedor del encuentro en Amorebieta en el encuentro que decidirá la última plaza de semifinales del Campeonato de Parejas 2023.