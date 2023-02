Irribarria se retira por recomendación médica debido al estado de su rodilla derecha

Iker Irribarria, bicampeón del retirada de la mano profesional en una rueda de prensa en la Sala de Cultura de Eibar. del Manomanista , ha anunciado este miécoles, 22 de febrero, sude la mano profesional en una rueda de prensa en la Sala de Cultura de

Aspe, Fernando Vidarte y del director comercial de la empresa, Iñaxio Errandonea. El pelotari, muy serio, primero ha explicado durante seis minutos en euskera que el motivo de su retirada es que el estado de su rodilla derecha, de la que fue operado de un fenómeno de rótula bipartita por el doctor Mikel Sánchez en marzo de 2021, no le permite rendir como le gustaría. El deportista no ha especificado el problema que tiene, pero sí que ha apuntado que todos los especialistas le han recomendado bajar un peldaño en su exigencia. El manista guipuzcoano, vestido con una camiseta marrón y pantalones vaqueros , ha estado acompañado por el accionista único de la empresay del director comercial de la empresa,El pelotari, muy serio, primero ha explicado durante seis minutos en euskeraEl deportista no ha especificado el problema que tiene, pero sí que ha apuntado que todos los especialistas le han recomendado bajar un peldaño en su exigencia.

"Después de la operación he llegado a disfrutar mucho de la pelota, pero cuando tienes dolores en el día a día resulta muy complicado. He tenido las exigencias de que eres profesional y la exigencia es la que se pone uno. He sido exigente conmigo mismo", ha comentado. "Cuando no tienes la rodilla bien es difícil exigirse y lo he pasado mal. Ha sido un rifirafe difícil en mi cabeza pero creo que he tomado la decisión correcta, me he quitado un buen peso de encima, me siento liberado. Esto es una profesión y dura lo que dura y hay más cosas que la pelota y hay cosas que me gustan. Tengo una familia estupenda", ha asegurado.

Irribarria, que no ha tenido un punto de emoción en la comparecencia apuntaba que "si no tuviera dolor seguiría en la pelota, pero ves que poco a poco ese dolor va a más y que hay un momento en el que no se puede aguantar más y hay que tomar una decisión".

El pelotari ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeros. "Es lo mejor que me llevo de estos años, más que las txapelas. Espero que me invitan a alguna cena que hagan y pienso acercarme también a algún entrenamiento", ha comentado.

Ha estado acompañado por sus compañeros y técnicos de la empresa. Aspe tiene previsto hacer un partido de despedida el próximo 4 de marzo con el partido Altuna-Martija contra Irribarria-Zabaleta en el Atano III.