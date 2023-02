La derecha de Jon Mariezkurrena vuelve al Parejas

Las manos de los pelotaris sin tacos son como los mapas. En ellas pueden verse los accidentes geográficos por colores y tonalidades. Partes con las que golpean más, menos, dónde sufren... La parte superior de la palma del navarro Jon Mariezkurrena está más colorada, con zonas de piel más amarillentos. En la base del anular hay una zona más clara y dura. Es el punto en el que el pasado 2 de febrero, durante el partido contra Peio Etxeberria-Rezusta en Tolosa, entró una pelota. Fue en el tanto cuatro, jugó otros 30 con las mano en malas condiciones. Desde entonces hasta este próximo sábado, el zaguero de Berriozar ha trabajado sin descanso para recuperar su herramienta de trabajo. La derecha con la que manda, abre huecos y gana partidos. El sábado vuelve a vestirse de blanco, será en el Labrit.

“Ha habido días que me he levantado a las tres de la mañana para coger el coche e irme a Mauleon (Francia) para que me dieran masaje a las seis, porque era la única hora a la que tenían libre”, comentaba ayer Jon Mariezkurrena. “He puesto todos los medios para recuperar bien la mano, y me he tomado el tiempo que necesitaba para volver con la mano en perfectas condiciones”.

Jon Mariezkurrena se estropeó la derecha en la sexta jornada. Paró en la séptima, pensando que con una semana podía recuperarse. Jugó en Buñuel en la octava jornada, donde volvió a sentir molestias. “No tenía que haber jugado ese partido. Había entrenado bien, me veía como para salir. Hacía mucho frío, el frontón era diferente...”, explica. Entonces decidió parar hasta que volviera a tener la mano a punto. Se ha perdido tres jornadas en las que le ha sustituido Iosu Eskiroz, con un balance de dos victorias y una derrota.

“En Logroño Pedro García me bajó la inflamación muy bien. Luego he ido tres veces a Mauleon, en Francia, que me ha mejorado muchísimo la mano. Él lo que ha hecho es reducirme mucho la zona de la mano en la que sentía dolor”, explica Mariezkurrena.

Jon Mariezkurrena ha sufrido un mal de manos común en los pelotaris. Junto a los tendones se forman fibrosis -acumulación de tejido muerto fruto del impacto de la mano con la pelota- que genera un punto muy doloroso. Además del masaje para bajar la inflamación, luego el manista tiene que rehacer la arquitectura del taco, colocarlo de tal manera que aísle esa zona dolorosa.

Ha habido días que he cogido el coche a las tres de la mañana para ir a Mauleon a tratar la mano

Psicológicamente lo he llevado bien porque me he mentalizado que tenía que recuperar bien la mano

Me ha dado mucha tranquilidad que Jon Ander y Eskiroz hayan ganado dos partidos

MÁS CARGA FÍSICA

Jon Mariezkurrena ha sufrido este problema en pleno Campeonato de Parejas. El pelotari de Baiko no podía bajarse definitivamente de la competición, ni abandonarse. No ha jugado durante tres semanas, pero ha entrenado más físico y con la izquierda que lo que suele ser habitual durante el torneo.

“Con la izquierda he ido a entrenar al frontón con normalidad cada dos días. En lo físico, como sabía que no iba a jugar en dos o tres semanas sí que hemos metido mucha más carga para compensar. He metido incluido días de trabajo los fines de semana”, explicaba el pelotari.

Cada dos días Mariezkurrena ido a hacer manos y a probar tacos diferentes. Va a jugar con más taco de lo habitual para protegerse bien.

“Tengo costumbre de jugar con bastante taco. Ahora es acostumbrarse y quitarse el miedo de la cabeza . He mejorado mucho en tres semanas”, cuenta. “Psicológicamente lo he llevado bien porque me he mentalizado de lo que había. En Buñuel vi claro que tenía que parar una temporada y he acertado parando y Iosu y Jon Ander lo han hecho muy bien”.