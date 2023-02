El equilibrio que se ha quedado a medias

Aupa pelotazales

La pelota no es una ciencia exacta, ni mucho menos. De hecho, el que se presumía como el Campeonato de Parejas más equilibrado en décadas, se ha quedado a medio gas para las tres últimas jornadas de la primera fase. ¿Por qué? Porque hay un dueto ya clasificado para las semifinales (Elordi-Zabaleta), porque hay otro con un pie en la siguiente fase (Altuna-Tolosa) y por abajo están dos necesitados de milagro, como son los colistas, Jaka y Aranguren, más Ezkurdia-Martija. Tienen que ganarlo todo y esperar que en la parte de arriba alguien pinche durante tres semanas consecutivas. Algo que parece improbable.

Queda la otra mitad de los participantes. Del puesto tercero, el que marcan Laso-Imaz, al sexto puede pasar cualquier cosa. Y en este campeonato no es lo mismo quedar tercero, que sexto. Recuerden que el ganador del tercer y cuarto puesto va directo a semis, y que el perdedor se enfrenta al superviviente entre quinto y sexto para jugarse la cuarta y última plaza de semifinalista. En esta parte de la tabla se presentan tres semanas apasionantes.

¿La resolución del campeonato es mala o es buena? Sobre el papel en las dos empresas había una combinación ganadora, dos muy equilibradas y una algo más endeble. Unas han funcionado como se esperaban, otras han sorprendido y hay quien no ha navegado. Los nombres no hacen a las parejas. Hablamos de 14 semanas de primera fase en las que los estados de forma y juego van y vienen, como no puede ser de otra manera. Aguardan tres semanas más que interesantes.

Nos vemos en los frontones.