4.949 tantos con esta mano

Beñat Rezusta no es el pelotari en activo que más partidos ha jugado en el Parejas. Un ranking que encabeza otros guipuzcoano, Jon Ander Albisu, que ya ha puesto rumbo a los 190 encuentros en el campeonato de la máxima categoría. Sin embargo, Rezusta va a alcanzar en esta edición del torneo una cifra redona, los 140 partidos (será el día 10 de febrero en Tafalla), pero con la enorme peculiaridad de haberlos jugado con una sola mano, la zurda.

Ni en la actualidad, y quizá en toda la historia de la mano profeisonal se habrá dado un caso de zurdo tan marcado como el del bombardero de Bergara. Rezusta es zurdo hasta la médula, debutó en 2013 como profesional, jugó su primer Parejas de primera categoría en 2015 y desde entonces ha sido un fijo en la alineación de Aspe. Nueve campeonatos seguidos, con dos títulos y otros tantos subcampeonatos.

“Son muchos partidos, voy cumpliendo años como profesional y 140 es una cifra muy respetable. He pasado de sentirme casi el nuevo del campeonato a ser uno de los veteranos”, comentaba Rezusta. “Yo no me siento viejo, tengo 29 años y creo que estoy en la mejor época. Ahora no hay pelotaris de esta edad”.

Confiesa Beñat Rezusta que cuando debutó tenía dudas sobre si si mano iba a poder aguantar un golpeo basado en la zurda. “En el debut dudé por la forma de jugar que tengo, pero si hay algo que hago es cuidar la mano izquierda. Le doy masaje todas las semanas, uso hielo para recuperarlas después de todos los partidos y le doy todos los cuidados. Y reconozco que he tenido suerte de no lesionarme”, explica Rezusta. “Hay pelotaris que también se cuidan mucho, pero no han tenido tanta suerte”.

EL JUEGO CAMBIO

En estos años Beñat Rezusta ha ido puliendo mucho la técnica con la zurda con Jokin Etxaniz. Reconoce que con el paso de los años ha ido cambiando su forma de juego. No le da igual que hace nueva años cuando debutó.

“Con el tiempo seleccionas, no les das a todas. Hay muchas pelotas que te limitas a sujetar. Pero en los partidos siempre voy a tope”, comenta.

Posiblemente Beñat Rezusta sea el zaguero que más metros hace en la cancha al término del campeonato. Al desplazamiento propio del juego hay que añadir una recolocación para llegar a tiempo y montar la zurda.

“El resto de zagueros suelen colocarse más en la pared, mientras que yo voy más al ancho. Luego igual los desplazamientos al ancho no me molestan porque ya estoy acostumbrado a hacerlos”, comenta. “Es verdad que debería ponerme más de derecha, pero de forma automática voy de zurda”.

Todo eso tiene un riesgo/peaje, la descompensación muscular y funcional de la parte izquierda de su organismo. “En los entrenamientos trabajo la derecha para compensar un poco, y también hago ejercicios en casa y físicos”, argumenta. “Tendría que usar más la derecha, pero no me quejo de cómo van las cosas”.

En 2023 está tratando de hacer camino con Peio Etxeberria.