Elordi: "La semana me ha venido bien para recuperar las manos y la cabeza"

Aitor Elordi regresó este miércoles 25 de enero al Parejas. Lo hizo en la elección de material para el partido que enfrentará a los líderes con Peio Etxeberria y Rezusta. El vizcaíno confesaba después del protocolo que la semana que ha estado en el dique seco le ha venido muy bien para recuperar la mano, pero también regenerar físico y limpiar la cabeza. No olviden que Elordi lleva en un estado de juego y resultados excepcional desde el verano. Lo hizo en la elección de material para el partido que enfrentará a los líderes con Peio Etxeberria y Rezusta. El vizcaíno confesaba después del protocolo queNo olviden que Elordi lleva en un estado de juego y resultados excepcional desde el verano.

“La mano está muy bien. Se me ha recuperado al 100%. La semana pasada estuve en el masajista y acertamos de pleno en el tratamiento, la mano ha agradecido la semana de descanso, se ha recuperado antes de lo que pensaba”, apuntaba Elordi. “Al margen de la mano necesitaba un poco de descanso, porque llevaba con mucho trote encima desde hacía un tiempo. He acumulado el verano, el Cuatro y Medio y lo que llevamos del Parejas. He tenido muy bien rendimiento, pero físicamente y de cabeza también te resientes. Tenía que desconetar un poco, que esto es largo”.