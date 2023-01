Salaberria-Etxebarria baten su mejor marca

Mientras el Campeonato de Parejas asiste al férreo control de Elordi-Zabaleta, un peldaño más abajo, en Promoción, son Iker Salaberria y Oier Etxebarria quienes marcan un hito histórico en la competición al firmar una racha de nueve victorias consecutivas en la liguilla de cuartos de final, el mejor registro de las últimas décadas, que indudablemente les sitúa al frente de la clasificación a falta de cinco jornadas más.

“Creo que todo va rodado pero sé que las cosas pueden cambiar cada semana y hay que estar atento”, asegura convencido el delantero de Goizueta. Nunca una pareja de esta categoría había logrado alcanzar una meta semejante. De hecho, eran ellos mismos quienes hasta ahora ostentaban el máximo número de triunfos obtenidos después de que en 2021 resultasen vencedores en ocho jornadas seguidas.

Precisamente, en aquella edición Salaberria y Etxebarria completaron su paso por la liguilla con 13 de las 14 victorias posibles en su haber y, sin embargo, las semifinales hicieron añicos ese balance brillante. Sus opciones se esfumaron tras caer en las dos primeras jornadas por un ajustado 22-21 ante Zabala-Tolosa y un 22-18 ante Elordi-Garmendia.

“No supe gestionar bien aquella primera derrota, sobre todo después de que fuésemos ganando 17-7. No supe darle la vuelta a aquella situación y nos fuimos a la calle”, recuerda Salaberria, “De las experiencias se aprende, en la pelota y en la vida, y no somos los mismo pelotaris que hace dos años. Ahora somos más maduros mentalmente”.

SIN MIEDO A PERDER

La pareja de Aspe, con tan sólo 113 tantos en contra, aventaja en la clasificación con dos puntos a sus inmediatos perseguidores Larrazabal-Eskiroz y les separan cuatro victorias de Bakaikoa-Morgaetxebarria, terceros. “Llegar hasta aquí no ha sido un paseo”, subraya el delantero navarro, “Hemos tenido de todo. Partidos que hemos ganado más fácilmente que otros y encuentros que se nos han complicado, como el disputado en Irurtzun, en el que empezamos perdiendo 1-9 ante Larrazabal-Eskiroz, y en Asteasu, donde tuvimos que remontar un 15-7 a Zubizarreta III-Uriondo”.

A Salaberria no le asusta perder. “No creo que una derrota nos influya en el futuro del campeonato”, asegura, “Lo importante es llegar bien físicamente, de manos y de cabeza a semifinales”. El pelotari de Goizueta se encuentra inmerso en un momento dulce de juego, empujado por “el plus de confianza y de energía” que supuso para él ganar la txapela del Cuatro y Medio de Promoción.

Como referencia, desde que a principios del pasado mes de octubre afrontara su cuarta temporada regular en la elite profesional, el delantero de Aspe acumula ya un balance de 16 victorias en los últimos 18 partidos. Un dato que da continuidad a los buenos resultados conseguidos durante la pasada campaña estival, la cual finalizó en el ‘Top-10’ de mejores manistas del verano.