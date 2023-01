Punto y queso para Jokin Altuna

Jokin Altuna entró feliz a los vestuarios del Labrit. Porque llegó con dudas de cómo iba a responder su zurda, que arrastraba la trotina del 22-21 del domingo pasado. Y se fue con un punto más en la clasificación -el séptimo, que le coloca tercero- y un queso debajo del brazo, regalo de un aficionado al término del partido. Y además, la sensación de no haber sufrido un gran desgaste porque el 22-12 ante Etxeberria-Rezusta fue más cómodo de lo previsto. Porqueque arrastraba la trotina del 22-21 del domingo pasado.el séptimo, que le coloca tercero-. Y además, la sensación de no haber sufrido un gran desgaste porque el 22-12 ante Etxeberria-Rezusta fue más cómodo de lo previsto.

Comentaba ayer Altuna que antes de saltar al verde le avisó a Xabi Tolosa que su zurda estaba como estaba, y que iba a tardar en entrar de aire, a diferencia de en partidos anteriores. Cambió la configuración de los tacos, y fue con las ideas claras del mago de Amezketa.

Desde el primer pelotazo Altuna salió con la idea de no desaprovechar la mínima ocasión que Peio Etxeberria o Rezusta le dejaran adelante. No hiló fino de zurda el bombardero de Bergara, que no le hacía daño a Tolosa; dejó más de una pelota el de Zentoz y sacó a relucir el amezquetarra su colección de recursos. Se llevó el guipuzcoano a la grada al bolsillo con tres dos paredes delicatessen. La del 3-2, 5-2 y 7-3. Visión y ejecución perfectas.

Jesús Garzaron

EL 17-12, NO 16-13

Se pusieron los colorados con un 7-3 favorable en apenas 109 pelotazos. Y no solo tenían a favor el luminoso. Xabi Tolosa, a priori el punto débil en el Labrit, tuvo un partido cómodo. Beñat Rezusta apenas le hizo daño con la zurda, nunca estuvo dominado, y su única vía de agua fue el tramo en el que se fueron acercando los azules. En tres de esos tantos, Tolosa no acertó a la hora de cubrirle el txoko a Jokin Altuna. Poco más.

"No tenemos que pensar en terminar la liguilla entre los dos primeros", Jokin Altuna. Delantero de Aspe

"No les hemos hecho daño, Jokin Altuna lo ha hecho todo muy fácil", Peio Etxeberria. Delantero de Aspe

Peio Etxeberria funcionó de forma discontinua. No gozó de derecha, su pelotazo no hizo daño, y de zurda dejó detalles como un par de ganchos perfectos, el del 2-2 y 10-7. Resultó determinante el 17-12. Venían desde atrás los azules, y a resto de saque de Tolosa, el de Zenotz trató de dibujar un dos paredes que se fue abajo. Lo que podía haber sido una ventana con un 16-13 pasó a un 17-12. Y en menos de 50 pelotazos Altuna-Tolosa hicieron lo que les faltaba para llegar a 22, Rezusta se lo puso fácil en dos tantos, Altuna terminó la faena.