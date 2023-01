Gran vodevil de Laso-Imaz

Unai Laso y Ander Imaz se convirtieron este sábado en los cabezas de cartel de un auténtico vodevil, una pieza de enredo de la que salieron ilesos tras sobreponerse de un adverso 1-7 inicial que mantuvo en liza a los colistas del campeonato, quienes por segunda jornada consecutiva se marcharon del frontón Labrit sin premio a una notable actuación. Hubo intriga, instantes para el asombro y el enfurecimiento, fue un estelar hilarante donde los más de mil aficionados adornaron la banda sonora del estreno de los subcampeones del Parejas en ‘La Bombonera’.

No dejaron tirado al combinado de Baiko, ni siquiera después de un arranque de partido que hizo saltar todas las alarmas. Incluso en ese momento se coreó con mayor brío el nombre del campeón manomanista. Las apuestas tampoco les dejaron de lado tras un inicio en el que Laso erró en cuatro acciones ofensivas mientras Jaka afinaba el remate, primero, con una dejada al txoko y, después, con un latigazo a quemarropa; y Aranguren enviaba un pelotazo al rebote.

El zaguero de Aginaga, que está dando muy buen nivel en lo que va de competición, volvió a cumplir un papel fundamental, sujetando el partido desde los cuadros traseros, dando rienda suelta al cuentakilómetros y deleitándose con hasta tres dianas en su cuenta particular. Mención especialmente para la dejada con la que anotó el 13-12. Un desempeño que fue secundado por un Jaka voraz en el remate.

FRÍAS PAUSAS

No obstante, ambos vieron arrebatada su recompensa por unos Laso-Imaz que aguantaron el tipo, a pesar de que el delantero de Biskarret tardara 16 minutos en trazar una paradita con la que sumar su primer tanto de jugada. Poco a poco se fueron entonando, consiguiendo igualar la contienda a 8, 9 y 11.

Galería de fotos

Jesús Garzaron

Fue precisamente después del primer descanso publicitario cuando la dupla colorada logró consumar un parcial de 7-1 (del 10-11 al 16-12) ante unos rivales a los que el parón les dejó fríos. Sin embargo, Jaka-Aranguren fueron capaces de rehacerse, empatando el encuentro a 16 y aferrándose a sus opciones hasta que, de nuevo la pausa publicitaria (18-16) les frenó en seco.

Jaka golpeó la chivata con dos resto de aire, para seguidamente enviar un zurdazo largo a las tablas con el que sirvió en bandeja un 21-16 que su compañero en la zaga se encargó de cerrar con una desafortunada chapa. Un sonido que alegró los oídos de Laso-Imaz, quienes, con su tercera victoria consecutiva, descansan ya en la tercera plaza del Parejas.

LASO-IMAZ 22

JAKA-ARANGUREN 16



Frontón. El Labrit registró un lleno absoluto en sus gradas para recibir por primera vez en este campeonato a los subcampeones del Parejas.

Marcador. 1-0, 1-7, 4-7, 4-8, 8-8, 8-9, 9-9, 9-11, 13-11, 13-12, 16-12, 16-16, 22-16.

Duración. 71:11 minutos.

Pelotazos. 560.

Saques. 4 de Laso.

Tantos hechos. 10 de Laso, 0 de Imaz, 7 de Jaka, 3 de Aranguren.

Tantos perdidos. 6 de Laso, 0 de Imaz, 6 de Jaka, 2 de Aranguren.

Dinero. De salida, 100 a 40 a favor de Laso-Imaz en las traviesas.

Laso: “He sentido mucha presión”

cómodo, he sentido mucha tensión durante todo el partido”, reconocía el navarro, “Sin embargo, estamos consiguiendo ser una pareja luchadora, como el año pasado, siendo regulares y sólidos”. Preguntado por el ambiente vivido ayer en ‘La Bombonera’, se mostró agradecido: “Me encanta jugar en frontones como el Labrit, donde la gente nos lleva en volandas”.

Jaka: “La situación va pesando y me cabrea”

Se agotan las opciones del Parejas para unos Jaka-Aranguren que, últimos en la clasificación, no logran recoger los frutos de su esfuerzo. “No paramos de decir que tenemos buenas sensaciones, que estamos jugando bien, que las victorias se nos escapan por poco… pero esta situación va pesando cuando se repite tanto, me cabrea cada vez más. Me jode en el alma perder una y otra vez”, afirmó seriamente el delantero de Baiko, “Habrá que analizar qué es lo que tenemos que cambiar porque tenemos que empezar a ganar por nuestro propio bien”.