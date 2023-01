El ecuador del Parejas

No podía acabar mejor el ecuador del Campeonato de Parejas. Laso-Imaz contra Altuna-Tolosa en el Atano de Donostia-San Sebastián del pasado domingo. A mí al menos me recordó a las grandes tardes de Olaizola contra Juan Martínez de Irujo.

¿Son Altuna y Laso los nuevos Olaizola e Irujo? Otro día lo analizamos.

El pasado fin de semana el Parejas llegó a su ecuador, siete jornadas de las 14 de la liguilla de cuartos que me dejan las siguientes reflexiones.

ELORDI-ZABALETA. Zabaleta es el Rey del parejas. Habrá que esperara a que se retire para decir eso de que es el mejor zaguero de la historia. Con mis respetos a Rubén Beloki, nunca he visto a alguien como él. El qué y el cómo. Elordi está demostrando ser inteligente, dejar jugar a su compañero, hacerlo protagonista y mientras tanto, el liderato al bolsillo.

LASO-IMAZ. El campeón está de vuelta, y esto lo cambia todo. Se le ve fresco y acostumbrado a su nueva camiseta de campeón. Esto requiere un tiempo. En perspectiva, ver como le ha cambiado la vida en el periodo de 1 año y medio, requiere tiempo y meditación. El “Unai Laso Alé” vuelve a sonar en los frontones y me gusta. Imaz lo acompañará fielmente, como siempre hace.

ALTUNA-TOLOSA. Altuna está muy bien. ¿Será capaz Tolosa de seguir el ritmo de su delantero en partidos de máxima exigencia? Lo bueno para ellos es que en partidos de máxima presión, Altuna es el mejor y en 7 semanas tendremos el primero.

PEIO ETXEBERRIA-REZUSTA. Es curioso lo de esta pareja. Siempre parece que pueden dar mucho más de sí. Solo han perdido 3 partidos y en 2 de ellos hicieron 20 y 21 tantos. ¿No está nada mal verdad? Rezusta ya no rompe como antes, pero es un seguro de vida. La pareja más aguerrida del campeonato.

PEÑA-MARIEZKURRENA. Capaces de romper y romperse. Me explico, cuando Mariezkurrena va, Peña le sigue. Son capaces de jugar a una velocidad que pocos tienen. 2 pelotazos y tanto. Pero cuando Mariezkurrena no va, Peña no logra tener un plan B. Parece que Jon está sufriendo de manos.

URRUTIKOETXEA-ALBISU. Experiencia y nivel, pero parece que les falte algo. Seguramente sea la velocidad. Ninguno de los dos rompe y en el deporte la velocidad lo es casi todo. Para un posible playoff serán malos rivales.

EZKURDIA-MARTIJA. Ezkurdia comenzó vacío. Ganar una txapela y volver a competir al cabo de 5 días no es fácil. Parece que le está costando encontrar su juego a Martija. Problemas en la mano, dudas, mayor edad, mayor responsabilidad. Una nueva situación a la que tener que acostumbrarse. Si Martija no va, para Ezkurdia va a ser imposible.

JAKA-ARANGUREN. Jaka ha resurgido, está vivo. Aranguren ha subido un peldaño. La suerte no los acompaña, han dejado escapar 3 partidos (2, 22-21) que hubiera cambiado todo. Nadie dábamos un duro por ellos y nos han callado la boca, pero me temo que van a quedar fuera.