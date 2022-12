Pelota para dummies, un sábado en el Labrit

la polémica en el Labrit. Tras un partido trabado, Ezkurdia y Martija logran remontar el marcador, y se pusieron 14-13. Entonces, Jokin Altuna realizó una dejada que salió más larga de lo esperado, queda atrapado en la pared izquierda e intenta apartarse para que Martija logre golpear la pelota. Le entorpece y Martija acaba fallando. Una pelota que era vuelta. Es decir, se repite el tanto. El juez duda, y falla. Tanto para Altuna. Ezkurdia y Martija se quejan, se van del partido y el encuentro acaba 22-14. Ha sido un fin de semana movido en el deporte, desde la calentura del Argentina-Países Bajos, con Messi fuera de sus casillas, a Tras un partido trabadologran remontar el marcador, y se pusieron 14-13. Entonces,realizó una dejada que salió más larga de lo esperado, queda atrapado en la pared izquierda e intenta apartarse para quelogre golpear la pelota. Le entorpece y Martija acaba fallando. Una pelota que era vuelta. Es decir, se repite el tanto. El juez duda, y falla. Tanto para Altuna. Ezkurdia y Martija se quejan, se van del partido y el encuentro acaba 22-14.

Creo que se puede aclarar de forma sencilla cuándo se debe repetir el tanto y cuándo no.

Vuelta o no vuelta.

El reglamento de juego de la LEPM dice: “Si el jugador se interpone involuntariamente a su contrario impidiendo que este pueda devolver la pelota, se debe repetir el tanto “. “Si el pelotari se interpone de forma voluntaria, tanto perdido para el que ha estorbado”.

En la práctica, son dos normas no escritas pero que los jueces aplican en la práctica:

Si el pelotari que estorba se mueve o no: Si el pelotari tras golpear se queda quieto, parado es el contrario quien debe buscar un “camino” para golpear la pelota. El que golpea no tiene por qué apartarse.

Golpear la pelota: Si el pelotari estorbado, golpea la pelota, NO se suele dar vuelta, porque se entiende que ha podido jugar la pelota.

Son decisiones difíciles para los jueces, ocurren en milésimas de segundo. El sábado ocurrió, y algunos abuchearon a Altuna cuando se dirigía al saque, inaceptable.

Por suerte, en estas fechas, espectadores que no son 100% pelotazales acuden al frontón y promovidos por el alcohol, toman conductas poco propias de este deporte. Así que comparto algunas reglas no escritas para que sepáis como debe comportarse uno en el frontón.

Prohibido silbar: El frontón se ha caracterizado siempre por ser un lugar de respeto. Si pasa algo, que pase, pero siempre RESPETO.

No se aplauden los fallos. Desde niños nos lo han explicado. Cuando un pelotari falla, no se aplaude. Da igual que quieras que gane le rival, el fallo no se aplaude. Se aplaude el esfuerzo, un tanto bueno, una buena jugada, aunque sea del rival, pero no se aplaude el fallo.

No se canta durante el juego. No es el tenis, se puede gritar, aplaudir, pero mientras el tanto se disputa no se debe cantar. Cuando el tanto para, podéis cantar y animar, pero los pelotaris y resto de espectadores merece un respeto. El juego es más bonito así, se escucha el sonido de la pelota, las indicaciones de los pelotaris…

Y con esto, todos a gozar de como decía aquel, “EL DEPORTE MÁS BONITO DEL MUNDO”.