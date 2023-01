Jon Mariezkurrena decide parar y proteger su derecha

Los malos presagios que apuntana Jon Mariezkurrena la tarde del lunes tras perder en Tolosa, se vieron confirmados el martes a mediodía. El zaguero de Berriozar no jugará en la séptima jornada del “tumefacción, hematoma y dolor en la palma”. Su sustituto el viernes en Amorebieta será el vizcaíno Aimar Morgaetxeberria, de 20 años y que debutó el pasado 16 de julio. El zaguero de Berriozar no jugará en la séptima jornada del Parejas después de levantarse con molestias en la mano derecha. Su empresa, Baiko, habla deSu sustituto el viernes en Amorebieta será el vizcaínode 20 años y que debutó el pasado 16 de julio.

“Al principio del partido me veía muy fresco de derecha, pero hacia el tanto cinco o seis se me ha metido una pelota en la mano. No tenía un dolor de la leche, pero en la cabeza es consciente de que cada pelotazo te duele y a ver cómo estoy para el partido siguiente”, comentaba el zaguero navarro de Baiko en los vestuarios del Beotibar. Mariezkurrena hizo un gesto de dolor en la mano derecha tras golpear en el 5-13. Además de esa pelota, perdió otras tres hasta el final con un 12-22 en el marcador.

La derrota de ayer les deja a Peña II y Mariezkurrena con tres puntos en el casillero, pero con un poso de desconfianza en cuanto al rendimiento se refiere. “No siempre se puede estar arriba, ni cuando estás arriba eres tan bueno, ni cuando estás abajo, tan malo. Creo que nuetsro problema es de compenetración”, explicaba.

MORGAETXEBERRIA DE REPUESTO

Baiko ha tirado de lo que buenamente tiene en la zaga para suplir a Mariezkurrena. Y el elegido ha sido Aimar Morgaetxeberria, el vizcaíno de 20 años que lleva en profesionales desde julio, y que en la actualidad es segundo clasificado del Parejas de Promoción, donde juega con Joanes Bakaikoa como delantero.

La oportunidad tiene su punto de regalo envenenado, porque el viernes los rivales son Elordi y Zabaleta. Poca broma.