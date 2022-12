El experimento Elordi funciona

Aupa pelotazales

El Campeonato de Parejas ha consumido cuatro jornadas, la primera de las que contemplan el enfrentamiento entre combinaciones de diferentes empresas. El balance ha sido de dos victorias para cada una, dos Aspe, dos Baiko. Lo que confirma que la igualdad que se presumía es cierta. Ahora bien, el único dueto que cuenta sus partidos por victorias (Elordi-Zabaleta) sigue en una forma y momento de juego que impresiona. En cuatro partidos les han hecho solo 33 tantos. Ha sido el suyo el mejor comienzo en el Parejas en lo que va de siglo. , la primera de las que contemplan el enfrentamiento entre combinaciones de diferentes empresas. El balance ha sido de dos victorias para cada una, dosdosLo que confirma que la igualdad que se presumía es cierta. Ahora bien,Ha sido el suyo el mejor comienzo en el Parejas en lo que va de siglo.

En la pareja sensación de lo que va de campeonato hay que destacar la figura de Aitor Elordi. La apuesta de Aspe de momento es buena. Elordi se complementa de forma perfecta con Zabaleta. Sabe cuál es su sitio, cómo tiene que jugar... y ha demostrado que el momento de forma y juego que mostró en el Cuatro y Medio no fue casualidad. Ha promedidado una docena de tantos hechos por partido, el viernes hizo 14 tantos de aire, 14 de los 22 de la victoria. El vizcaíno tiene una zurda que funciona como la seda con el gancho y la volea. También pone lejos la pelota con la derecha. Claro, es que juega con Zabaleta, y así cualquier puede pensarse. Sí y no. Con estar con Zabaleta no vale, hay que sumar y aportar en ataque y en defensa, y lo está haciendo.

La cuestión que se plantea ahora es si Elordi será capaz de mantener este mismo nivel en las diez semanas que quedan de primera fase. Lo lógico es que su juego y su físico tengan algún momento valle, es imposible estar a tope de principio a fin de campeonato. Y otro elemento que no se puede perder de vista, el mental. La prueba del nueve de Elordi es ver si será capaz de mantener el nivel de concentración y aguantar la presión en el largo camino que queda.

La jornada del Parejas deja también otras consideraciones. Peio Etxeberria y Rezusta al fin consiguieron su primer punto. Lo merecían después de quedarse en 20 y en 21 en los dos primeros encuentros. La victoria debe darle un plus de confianza a un Peio Etxeberria al que le estaba costando cerrar los partidos. La víctima de esa primera derrota fue Unai Laso. El campeón manomanista no atraviesa su mejor momento de juego. Le falta chispa, gracia, consistencia. El Parejas es largo, volverá.

Disfruten de la Navidad, en la que hay pelota para aburrirse de todas las modalidades. Es un buen plan para estos días de descanso.

Nos vemos en los frontones

Luis

PD. A Mikel Idoate le hemos dado fiesta esta semana, volverá en el próximo boletín.