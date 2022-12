La apuesta de Mariezkurrena

Aupa pelotazales (con un día de retraso por aquello de los puentes)

Hace unos días la empresa Baiko anunciaba la prolongación del contrato del navarro Jon Mariekzurrena para las próximas cuatro campañas. Una buena noticia, ya que supone la consolidación del que, con José Javier Zabaleta, es hoy por hoy el mejor zaguero del cuadro profesional. Mariezkurrena tiene una derecha poderosa, que abre espacios en la cancha, una zurda que está en franca mejoría, una buena capacidad de leer los partidos y de liderar las parejas en las que le ha tocado jugar. Físicamente su evolución también está ahí.

un mérito mayor si se tiene en cuenta de dónde viene el zaguero de Berriozar. Alguien a quien nunca nadie le ha regalado nada en un frontón. No olviden que Jon fue uno de los pelotaris a los que Baiko no renovó el contrato junto con Unai Laso, Josu Eskiroz y Víctor. No se le cayeron los anillos a Mariekzurrena por tener que reciclarse en aficionados, darle un empujón a los estudios y seguir entrenando como si no hubiera pasado nada. En su caso, como en el de Laso, tenía muy claro que querían ser pelotaris, costase lo que costase, porque era su sueño y su proyecto vital. Todo esto, siendo cierto, adquiere. Alguien a quien nunca nadie le ha regalado nada en un frontón. No olviden que Jon fue uno de los pelotaris a los que Baiko no renovó el contrato junto conNo se le cayeron los anillos a Mariekzurrena por tener que reciclarse en aficionados, darle un empujón a los estudios y seguir entrenando como si no hubiera pasado nada. En su caso, como en el de Laso, tenía muy claro que querían ser pelotaris, costase lo que costase, porque era su sueño y su proyecto vital.

Apostó duro, lo pasó muy mal, fue coherente con su forma de hacer y de pensar. El tiempo, los hechos, el trabajo, le han acabado dando la razón. Mariekzurrena está ahora donde merecía desde un comienzo. Su caso puede servir de inspiración para muchos jóvenes pelotazales. Y no consiste esto en un si quieres, puedes. Porque ese no es un axioma que no siempre se cumple. Pero sí la cultura del esfuerzo, del no decaer, del creer y dar todo lo que está en la mano de uno.

El Parejas no para, con dos jornadas a caballo entre los puentes. Algunas combinaciones con periodos de recuperación entre partido y partido demasiado cortos. Esos detalles conviene no perderlos de vista, un mal cálculo puede estropear un campeonato que ha empezado a un gran nivel.

Nos vemos en los frontones.

Luis