Erik Jaka: "La gente de fuera de la pelota es muy resultadista"

A Erik Jaka, que este sábado juega en Estella contra Peña II-Mariezkurrena, nadie le ha regalado nada en la pelota. Ni antes de ser campeón en 2020, ni después. En 2021, tras haber fichado por Baiko, se le diagnosticó una pericarditis de la que médicamente está recuperado, pero que ha dejado cierta sombra en su rendimiento.

¿Cómo está? ¿cómo afronta el Parejas?

Lo afronto con tranquilidad, con poca presión. Después de un verano raro, difícil, y de un Cuatro y Medio muy malo es una noticia muy buena estar en el Parejas. Me da un plus de motivación y de confianza. El primer partido nos tiene que dar un punto de confianza porque a los subcampeones les competimos de tú a tú. Sabemos que tenemos un campeonato muy difícil, pero voy con mucha ilusión.

Sus datos de partidos jugados / victorias de mayo a noviembre no son buenos. ¿Qué le pasa?

He tenido una racha de malos resultados y al final eso pesa en uno. Si juegas bien pero tienes un mal resultado una vez no pasa nada, si son dos...pero si es una racha, coges automatismos negativos y eres tú mismo el que se va quitando confianza. Y eso resta. No todo el verano ha sido malo, pero sí que llegué saturado de cabeza y eso me repercutió en el Cuatro y Medio. No le puedo quitar ningún mérito a Elordi, pero yo no lo hice bien.

¿Le ha dado muchas vueltas a la cabeza?

Claro, porque siempre quieres hacerlo bien y eso es ganar y estar arriba. Y no he estado. Tengo la conciencia muy tranquila, porque yo no me he descuidado; he seguido entrenando como siempre, o más. Me he cuidado y por otras causas no he dado mi mejor nivel. Volverá haciendo todo de la mejor forma posible.

El juego es algo que va y viene.

Eso es así. Hay rachas que las metes todas sin pensar, y otras en las que piensas demasiado y las cosas no salen bien. Yo creo que lo más importante es poner todo lo que está en mano de uno por hacerlo bien y luego las cosas saldrán o no.

¿Qué le dice la empresa?

Me han dado mucha confianza, no he sentido la presión para nada en este año y medio. Me da pena no estar dando mi nivel porque vine con toda la ilusión del mundo, ellos apostaron fuerte por mí... lo que no tengo que hacer es comerme la cabeza, me siento apoyado, soy uno más del grupo y eso es lo importante. Es muy probable que la enfermedad que tuve me parara en seco y a partir de ahí he ido a trompicones. Pero creo que esta continuidad me puede venir bien.

Para muchos aficionados usted no es el mismo desde el problema cardiaco que tuvo.

Igual sí que es verdad que no he tenido el nivel previo a la pericarditis. Pero no creo que sea por eso, aquello fue un virus y está recuperado. Es verdad que me dejó muy tocado, pero poco a poco he ido recuperando esa forma. Si tomo el Manomanista como referencia, es verdad que perdí dos partidos, pero los perdí contra los finalistas. Le gané a Irribarria, a Artola, a Rezusta... y me planté en semifinales. Muchos en la vida y en el deporte tienen la memoria corta y valoran mucho el momento. Creo que lo que se consigue en conjunto a lo largo del año hay que valorarlo, no hay que quedarse solo con lo malo.

Usted fue campeón manomanista, ¿cómo se vive cuando las cosas no van bien?

Al final se vive el momento y muchas veces se valora en la vida más lo negativo que lo positivo. Muchas veces te fastidia más una derrota que disfrutas una victoria importante. Quien hace deporte y lo vive lo entiende mejor que quien está fuera. La gente que está fuera de esto es muy resultadista, y se puede entender. Pero nosotros creo que tenemos que valorar más el trabajo diario y tener la conciencia tranquila. Yo hago todo lo que está en mi mano y estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta por mejorar. No me fijo en lo que fui para volver a ser aquello. No me marco el objetivo de tengo que meter diez ganchos, no. Yo tengo que entrenar a tope, jugar de la mejor forma posible y los resultados estoy seguro de que volverán.

Y todo en un campeonato en el que Aspe ha equilibrado más.

El Parejas es una maratón y hay que empezar sumando porque si no las derrotas pesan mucho, los puntos finales son más caros.

¿Y ustedes?

Juego con un zaguero muy joven que va claramente para arriba; es indudable que hay parejas que son mucho más favoritas que nosotras, pero creo q ue podemos llegar a ser competitivos. Hay parejas como Peña-Mariezkurrena o Laso-Imaz que están diseñadas para intentar ser campeonas. Urruti-Albisu también están orientados hacia eso y creo que pueden entrar entre los cuatro primeros.

¿Y Aspe?

La que puede flojear por nombre es la de Tolosa, pero el año pasado hizo un gran campeonato con Ezkurdia. Por destacar parejas en Aspe, creo que Ezkurdia-Martija son sólidos, porque ya han sido campeones. Pero cuando está Zabaleta en el frontón, nunca los contrarios son favoritos. Peio-Rezusta es muy equilibrada. Ahora es muy fácil hablar de nombres, pero esto son cuatro meses y hay que ver estados de forma y de juego.