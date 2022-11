Peio Etxeberria: "A la que te descuidas, los martillos pilones te pasan por encima"

El nombre de Peio Etxeberria vuelve, por segundo año consecutivo, a formar parte del ‘Big Four’ del Cuatro y Medio. El delantero navarro se muestra satisfecho tras haber conseguido igualar su mejor registro dentro de la distancia. Ha madurado. Sin embargo, su historia no ha terminado sin antes culminar su paso por la ‘jaula’ con la disputa del tercer puesto ante el pelotari revelación de esta edición, un Aitor Elordi que, según el pelotari de Zenotz, ha completado un campeonato para enmarcar.

Peio Etxeberria ha demostrado que continúa creciendo dentro del profesionalismo en base a una actitud de constante aprendizaje y trabajo de la que se siente orgulloso. Así las cosas, el delantero de Aspe confía en que dentro de unos días suene su teléfono con la propuesta de ocupar una titularidad en el próximo Parejas.

¿Qué balance hace de su paso por el Cuatro y Medio?

Puede que ahora no valore lo que supone alcanzar una segunda semifinal consecutiva pero creo que es para estar contento. No podemos decir que el balance del campeonato haya sido malo porque sería mentira. Ahora me gustaría culminar con un tercer puesto que no conseguí el año pasado.

¿Cuál cree que ha sido su momento clave de esta edición?

Sin duda fue el primer partido contra Darío. Los dos sabíamos que nos jugábamos muchísimo en el arranque de la liguilla. Como él bien dijo, en el grupo estábamos tres y Altuna. Es verdad que la semifinal del otro día contra Joseba Ezkurdia también fue increíble por el ambiente que se vivió en el Labrit, no me ha tocado experimentarlo muchas veces. La gente estaba conmigo y fue una experiencia muy bonita, pero me fui con esa pena de perder. A la que te descuidas, los martillos pilones te pasan por encima.

¿Qué cree que le faltó para ser finalista?

Pagué esa falta de experiencia, ese dos paredes que se marchó fuera y otros detalles que contra rivales como Joseba no te puedes permitir. Contra otros pelotaris quizás puedas dar un pelotazo más a buena y ajustar un poco más el tanto, pero contra ellos no hay que dejar escapar ninguna oportunidad. Fue un partido bonito que me ha servido para adquirir un punto más de experiencia y madurez.

¿En qué ha sido diferente este año?

Saco la conclusión de que la semifinal del año pasado se me pasó sin darme cuenta. Es verdad que este año la he luchado, la he vivido al máximo y he disfrutado del ambiente. Ha sido un punto a favor. Sé que metiéndole horas y sacrificándome puedo mejorar todavía más.

Usted nunca tira la toalla

No soy una persona dejada. Si tengo algo bueno es la constancia, el trabajo diario. Si un día me levanto con un poco de dolor de cabeza, no dejo de entrenar. De eso sí que estoy orgulloso.

¿Ambiciona el tercer puesto de la ‘jaula’?

Quedar tercero en una competición de Primera es un premio bonito, te quedas fuera de una gran final pero todavía puedes pelear por el tercer puesto. Nunca se sabe, y ojalá no pase, pero podría tener la oportunidad de jugar esa gran final si se lesionara alguno de los finalistas. Por eso mismo saldré a por todas el domingo.

Se enfrenta a Elordi en su localidad natal, en Mallabia. ¿Un partido para estar en alerta?

Ya se ha visto que Aitor compite a un grandísimo nivel. Creo que él sí que ha hecho un campeonato para enmarcar. En el último año y medio siempre ha dado la talla ante las oportunidades que ha tenido contra los primeros espadas, nunca se ha quedado atrás. Es un pelotari para tener en cuenta.

Velocidad no va a faltar el domingo

Los dos somos pelotaris que ponen mucho ritmo. En el Cuatro y Medio, a la mínima duda ya está el error y no hay margen de maniobra. Ganará el que demuestre un poco más de poso.

¿Cómo ve la final entre Altuna III y Ezkurdia?

Creo que será una grandísima final porque son dos pelotaris que están marcando una época. Será la tercera final del Cuatro y Medio en la que se enfrenten. Jokin viene de jugar seis consecutivas pero Joseba ha ganado las dos que ha jugado. Seguro que nos harán disfrutar a todos los pelotazales.

Imagino que usted apostará ciegamente por Ezkurdia

Aunque los dos son compañeros de empresa, me gustaría que ganara Joseba, como es normal. Es evidente el ‘feeling’ que tengo con él, creo que fuera de la cancha es un tío de diez, es una persona con la que puedes hablar de cualquier cosa, con la que tengo una confianza especial. Será un partido de muchísimo nivel.

¿Confía en formar parte del listado de delanteros de Aspe para el próximo Campeonato de Parejas?

Es una decisión que no depende mí. Claro que me gustaría jugar el Parejas, nunca pierdo la ilusión. Aunque es cierto que el año pasado supuso un bajón verme fuera, este año tengo claro que no me va a pasar lo mismo.