Ezkurdia-Etxeberria: Dos amigos, un solo finalista

Joseba Ezkurdia y Peio Etxeberria son compañeros en la empresa Aspe. Pero por encima de eso son dos grandes amigos. Se entrenan a diario juntos, comparten muchas cosas y confidencias más allá del verde del frontón. Han vivido mucho juntos, lo bueno, lo regular y lo malo. Han estado el uno para el otro en todo, lo que es una amistad. Esta tarde compartirán vestuario en la Bombonera, se pondrán los tacos con el mismo hornillo. Pero en cuanto salgan por la puerta y salten a la cancha, que por segunda semana estará a reventar, serán enemigos a muerte. No habrá clemencia ni perdón, se devorarán deportivamente el uno al otro, porque quien alcance el cartón 22 será finalista del Cuatro y Medio. El premio es grande. Serán 45 minutos, una hora de pelea despiadada. Después, gane quien gane, volverán a ser tan amigos como antes. Y el lunes, volverán a ir a entrenar juntos. Por cosas así la pelota es un deporte maravilloso. Si pelota es la pelota, tan auténtica, tan genuina, lo es por partidos como el del sábado en el Labrit.

Volverá a llenarse hasta la bandera el Labrit para presenciar un duelo entre navarros por estar en la final del Cuatro y Medio 2022. Se dice en las traviesas que el dinero saldrá por el voleísta de Arbizu en proporciones de doble a sencillo. Porque ha sido dos veces campeón de la distancia, porque en todas las ocasiones en las que se han metido en la Jaula, siempre ha salido victorioso Joseba Ezkurdia. Pero si la pelota es así, y más en una distancia como el Cuatro y Medio donde todo se acorta, es porque hay lugar para las sorpresas.

UN EZKURDIA ASCENDENTE

El de esta tarde en el Labrit es un partido sin secretos. Es la cuarta entrega dentro del acotado. Una en el oficial, dos en la Jaula navarra: dos 22-16 y un 22-15 por Ezkurdia. Sabe el voleísta de Arbizu que todo pasa por llevar la iniciativa, meterle al de Zenotz en la horma de su ritmo frenético hasta hacerle claudicar, acertar con el saque y minimizar los errores.

Viene avalado Ezkurdia por la victoria conseguida en el mismo escenario hace siete días ante Unai Laso. No solo fue ganar al campeón, sino la forma en la que lo hizo. Le superó en velocidad, ritmo, acierto, físico... fue un partido completo en el sentido estricto de la palabra, luego de dos partidos en los que no había terminado de convencer, porque le faltaba cerrar el partido. Algo que sí que hizo el sábado.

“Me tengo que olvidar de lo que conlleva el partido, tengo que hacer lo mío”, Joseba Ezkurdia. Delantero de Aspe.

“El año pasado empecé muy bien, pero me pudieron las ganas”,

​Peio Etxeberria. Delantero de Aspe.

“No hay secretos en este partido, porque llevan mucho tiempo juntos y se conocen muy bien. Quien falle menos será la clave”,

​Jokin Etxaniz. Director deportivo de Aspe.

UN ETXEBERRIA LANZADO

El pasado miércoles, antes de la elección, Peio Etxeberria ensayó varios saques desde la pared al ancho, como los hacía Bengoetxea. “Sé que me los puede hacer, en los entrenamientos ya me los ha hecho. Y estoy preparado porque me enfrento a un Peio que está muy bien y es muy peligroso”, comentaba Ezkurdia.

Peio Etxeberria ha dejado una sensación soberbia en los dos partidos que ha jugado del Cuatro y Medio. En especial porque por segundo año consecutivo ha logrado imponerse al campeón, Altuna. El delantero de Zenotz ha exhibido dinamita en las piernas en los desplazamientos, en el golpeo, en la determinación a la hora de buscar los ángulos y terminar la jugada, y ha minimizado los errores. Las condiciones han sido las idóneas, le ha ayudado el no tener que jugar contra Peña II. Está Peio Etxeberria ante la oportunidad de su vida para reivindicarse en una final. Queda por ver cómo gestiona una ocasión así.