Material para cada ocasión

Jokin Altuna y Aitor Elordi separaron este jueves el material para la decisiva semifinal del domingo en el frontón Bizkaia, el mismo escenario en el que se pondrá en juego el día 20 la txapela del Cuatro y Medio. El vigente campeón de la distancia frente al ‘matagigantes’ de esta edición.

“Elordi, además de rematar muy bien, está dominando y llega físicamente bien al tramo final de los partidos. Es un pelotari muy completo y no sólo este año, en los próximos también dará mucha guerra”, vaticinó Altuna III en los días previos a disputar su séptima semifinal consecutiva de la ‘jaula’. “Cuando jugué mi primera semifinal contra Aimar Olaizola, él tenía 37 años y yo 19. La experiencia en aquella ocasión no sirvió de nada“. El de Aspe se impuso por 13-22 en la eliminatoria de 2016.

Altuna III encontró este jueves “muy buen material” e incluso su rival del domingo le ayudó a despejar sus dudas escogiendo una tercera pelota descartada por el campeón. “He elegido dos pelotas diferentes, una para cada situación que se pueda presentar a lo largo del partido”, señaló Aitor Elordi. “Quiero continuar con la viveza del material en la segunda parte”.

El delantero vizcaíno se enfrenta a su gran oportunidad de convertirse por primera vez en finalista de la máxima categoría del Cuatro y Medio, además tras completar invicto la liguilla y dejar atrás a grandes capos como Ezkurdia o Laso. “El año pasado tuve mi primera oportunidad de enfrentarme a las grandes estrellas. Quizás me faltó creer más en mis posibilidades de ganar”, comentó. “Hasta ahora no he tenido nada que perder y eso me ha permitido no pensar en la presión”.

Media entrada vendida para la final del Cuatro y Medio

Veinticuatro horas después de que se pusieran a la venta las entradas para la final del Campeonato del Cuatro y Medio, el frontón Bizkaia de Bilbao ya tiene asegurada la ocupación de la mitad del sus cerca de 3.000 localidades. Una cifra prometedora a falta de conocer los nombres de los dos finalistas y a pesar de que la entrada más cara, la situada en butaca de cancha, asciende hasta los 120 euros. El festival programado para el domingo 20 de noviembre comenzará a las cinco de la tarde con un primer duelo por parejas en el que se enfrentarán los dos mejores zagueros del cuadro profesional acompañados por delanteros vizcaínos: Urrutikoetxea-Mariezkurrena II contra Elezkano II-Zabaleta.