Jokin Etxaniz: "Yo trabajo a demanda, sin preferencias por Joseba Ezkurdia o Peio Etxeberria”

Entre el entrenamiento de Etxeberria, la elección, y la sesión con Ezkurdia, Etxaniz tuvo un momento para hablar de la semifinal.

Será una de las semanas más difíciles del año.

Sí y no. Estoy supercontento y tranquilo porque todos nuestros pelotaris están en semifinales, y eso es mucho. Pero de otra tengo que mantener a todos contentos, yo trabajo a demanda, sin preferencias por ninguno. Ezkurdia y Peio ya saben como jugar, yo solo pulo detalles técnicos y lo que veo que hacen mal.

Usted no dice Peio te va a jugar así o Joseba asá.

No, no, ni puedo ni debo. Los pelotaris me dicen: quiero trabajar este aspecto del juego, y yo lo que hago es corregirles defectos o sugerirles hazlo así porque le vas a dar mejor. Es lo que hago con todos. Al final Joseba y Peio se conocen muchísimo.

¿Cómo cree que lo están viviendo? Al final se conocen de sobra.

Han jugado antes partidos de compromiso entre ellos. Esto es un deporte individual y ya saben diferenciar las cosas. Creo que están encantados de jugar uno contra el otro. En cuanto salgan el sábado a la cancha son contrarios y después seguirán siendo amigos. Yo creo que los dos han estado deseando jugar este partido, hay una amistad entre ellos increíble.

Llegan muy bien.

Joseba llega muy bien, sobre todo después del último partido. Porque ganarle a Laso como lo hizo le ha dado mucho, le ha venido muy bien; yo creo que lo necesitaba. Peio sufrió contra Darío, pero contra Altuna yo le vi muy bien. Nadie llega a semifinales por casualidad. Están muy bien, pero hay que jugar el partido.

El premio es enorme.

Esa es la cosa. Se dice que Peio no tiene nada que perder, pero es que tiene la final ahí. El año pasado ya jugó la semifinal y este año igual le pilla mejor a Peio.

Va a ser un partido explosivo.

Seguro, porque los dos juegan a un ritmo muy alto y son superexplosivos. Pretender que con ese estilo de juego salga todo perfecto es muy complicado. Puede haber fallos, los habrá, y creo que una de las claves va a estar en eso, el que menos fallos cometa, el que menos pelota pierda va a ser quien se lleve la semifinal. Lo que tengo seguro es que va a ser un partido superintenso por parte de los dos.