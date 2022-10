La confianza lo es todo

Quizás hayamos pasado de no saber siquiera qué era la confianza, coaching, y el “psicólogo es para los locos”, a agarrarnos a todos estos conceptos cada vez que no sabemos explicar técnica y tácticamente algunos aspectos del juego. Como decía Martín, la bruja de Campanas, “pensar es malo, pensar mucho muy malo” pero lamentablemente, es algo que no podemos evitar, como el respirar, y quienes mejor piensan, marcan la diferencia.

En esta liguilla de cuartos de final, hemos podido ver de todo. Las “sorpresa de Elordi y P.Etxeberria” y los apuros de la tresena de oro, Ezkurdia, Altuna y Laso.

Y a falta de que me lo corrija un psicólogo, aquí van tres aspectos que considero fundamentales, para entender mejor lo que pasa por la cabeza de un pelotari en estas circunstancias.

Confianza. La confianza está en lo alto de la pirámide. Es la capacidad de determinación, de decidir, por el que pasa un deportista. Cuando no la tienes, se te encoje el brazo, la cancha se te hace pequeña y más que a lastimar al rival, intentas no lastimarte a ti mismo. Cuando tienes confianza, ocurre lo contrario. Nada te altera, nada ni nadie te genera dudas, vas a lo tuyo y eres capaz de salir de cualquier desaguisado de forma airosa. La intensidad de piernas es buena, juegas cerca de las rayas y el brazo siempre bien extendido. El botillero te sobra, eres tú quien manda. No hay dudas, no hay preguntas, solo acción.

Motivación. Aquello que hace que te apetezca salir a jugar, a entrenar, ganar. La motivación no se compra, depende de muchos factores, pero la ausencia de ella es una enfermedad difícilmente curable. Los pelotaris son animales competitivos, por lo que la motivación no brilla por su ausencia, quizás todo lo contrario, debe controlarse para que no nos pase malas pasadas. Pero ha habido dos pelotaris que han tenido una motivación extra. Le ocurrió a Laso que tras su vuelta a las canchas, parecía comerse el mundo, queriendo demostrar quién era ese chico que habían dejado injustamente fuera. De forma más silenciosa, Elordi y P.Etxeberria están pasando por algo similar. Ambos sin oportunidades para jugar en primera, aunque con méritos deportivos similares a Elezkano e Irribarria. Ambos, vienen de su desierto particular, un año en blanco en el que es difícil encontrar la motivación. Querer y que no te dejen poder. En este campeonato, han jugado como leones heridos, la motivación extra de querer demostrar a sus jefes, que han venido para quedarse.

Miedo a perder. “No hay nadie más peligroso que quien no tiene nada que perder”.

La historia se repite, jóvenes que no tienen nada que perder, véase el caso de, P.Etxeberria y Elordi, frente a grandes estrellas que quieren mantener su trono, con mucho que perder, Ezkurdia, Laso y Altuna. Y es el que el miedo a perder es el factor que más influye en la confianza. Lo vemos en todos los deportes, las primeras rondas de Roland Garros o Wimbledon o los primeros partidos de esta liguilla de cuartos. Cuando hacer lo más difícil de cualquier deporte, ganar, es lo mínimo que debes hacer, supone una mochila demasiado pesada para muchos. Nunca se aprende a convivir con ello.

Los jóvenes, no saben lo que es, las estrellas no aprenden nunca a controlarlo.

Estamos en semifinales, todos plenos de confianza, motivación y sin nada que perder, aquí comienza el campeonato de las estrellas. Ahora es cuando ellos gozan y son los jóvenes quienes comienzan a sufrir. Y es que, no ganar es algo que perder. Veremos, no es el primer viaje por esta senda de Ezkurdia y Altuna.