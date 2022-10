Un Cuatro y Medio selecto

El calendario de la mano profesional, convertido en un auténtico devorador de torneos, prende ya la mecha del primer campeonato oficial de la temporada 2022-2023: el Cuatro y Medio. El acotado, que dará comienzo este mismo viernes, se articulará con el habitual sistema de competición formado por una primera ronda de cuatro eliminatorias correspondientes a los octavos de final, una liguilla de cuartos con los ocho mejores manistas repartidos en dos grupos y una fase final que concluirá el 20 de noviembre en el frontón Bizkaia.

La lista de doce candidatos a la txapela, seis pelotaris por cada una de las promotoras, está formada, por parte de Baiko, por el subcampeón de la distancia Laso, Urrutikoetxea, Artola, Jaka, Peña II y Agirre. Este último se aseguró la plaza al vencer a Bakaikoa (22-13) en la previa celebrada el pasado sábado en Tolosa. Las bazas de Aspe las encarnan el actual campeón Altuna III, Ezkurdia, Peio Etxeberria, Elezkano II, Darío y Elordi, desbancando de la convocatoria a Irribarria.

En el acto de presentación llevado a cabo este lunes en el frontón Bizkaia se definieron, por sorteo, los cruces de octavos que comenzarán el viernes por la noche en Villabona con el duelo entre Elezkano II y Artola. El sábado, en Zalla, se dirimirán dos encuentros, Jaka ante Elordi y Urrutikoetxea contra Peña II, mientras que el frontón Jaian Jai de Lekunberri cerrará el domingo la criba inicial con el enfrentamiento entre Agirre y Darío.

LOS CAPOS

Peio Etxeberria, semifinalista de la pasa edición, será el encargado de inaugurar la liguilla de cuartos el miércoles 12, festividad nacional, en el polideportivo La Juventud de Soria. El de Zenotz se medirán al ganador del Agirre-Darío. El viernes 14 supondrá el debut de Ezkurdia, último campeón del Cuatro y Medio de San Fermín, frente a Jaka o Elordi.

Asimismo, el frontón Labrit abrirá la temporada de la mano profesional el sábado 15 de octubre con el estreno de Laso en la ‘jaula’ contra Elezkano II o Artola. El campeón Altuna III, por su parte, será el último en entrar en liza, lo hará el domingo 16 en su compromiso ante el vencedor del Urrutikoetxea-Peña II.

Son, precisamente, los dos últimos finalistas del Cuatro y Medio, Unai Laso y Jokin Altuna, los que acarrean las mayores dudas de un elenco cautivador. Pese a portar la vitola de favoritos a la txapela, son los dos manistas que más se han visto perjudicados por las lesiones durante la campaña estival. El delantero de Biskarret reaparece esta misma tarde después de casi un mes apartado por una lesión de cadera. Llegará a su primer encuentro del acotado habiendo disputado dos encuentros de parejas, hoy en Agurain y el viernes en Villava.

Altuna III, por su parte, se reconoce falto de ritmo pese a su irrupción en la feria de San Mateo y la final del Masters. El delantero de Aspe espera poder sacar tiempo para ensayar la distancia en una semana en la que su nombre aparece programado en los estelares de Agurain, el viernes en Villabona y el domingo en Lekunberri. La puesta a puno se complica.

CLAVES:



BAIKO: Laso, Urrutikoetxea, Artola, Jaka, Peña II y Agirre



ASPE: Altuna III, Ezkurdia, Peio Etxeberria, Elezkano II, Elordi y Darío.



GRUPO A



Urrutikoetxea, Peña II, Agirre, Darío, Peio Etxeberria y Altuna III



GRUPO B



Elezkano II, Artola, Jaka, Elordi, Ezkurdia y Laso



OCTAVOS DE FINAL



Vi 7 / Villabona



Elezkano II contra Artola



Sá 8 / Zalla



Jaka contra Elordi



Urrutikoetxea contra Peña II



Do 9 / Lekunberri



Agirre contra Darío



CUARTOS DE FINAL



Del 12 al 30 de octubre



SEMIFINALES



5-6 de noviembre



TERCER PUESTO



13 de noviembre



FINAL



20 de noviembre / Bilbao

Laso: “Estoy con hambre de pelota”

El campeón manomanista, Unai Laso, parece estar dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva. Tabla rasa después de un verano intermitente a causa de las lesiones. Primero tuvo que renunciar a jugar la feria de San Fermín debido a unas molestias musculares en el cuádriceps de su pierna izquierda y, más tarde, sufrió una caída en que le ha mantenido fuera de la cartelera todo el último mes. Por el camino se ha cobrado el entorchado de la Semana Grande de Bilbao.

El de Biskarret llega a tiempo para aspirar de nuevo a la final del acotado. Su debut está programado para el sábado 15 en el frontón Labrit y, hasta entonces, su hoja de ruta pasa por la disputa de dos estelares junto a Mariezkurrena II. El primero, mañana en Agurain, frente a Altuna III-Zabaleta y, el segundo, el viernes en Villava ante Ezkurdia-Martija.

“Entrenando no me ha dolido nada, pero a ver cómo responde ahora el cuerpo. Se necesita estar rodado para competir contra rivales que han demostrado durante el verano estar a un gran nivel”, comentó ayer el delantero. “Mentalmente hay que estar preparado y estoy con hambre de pelota”, remarcó. La próxima semana hará un entrenamiento exigente dentro de la distancia.

Altuna: “¿De qué vale ser favorito? No lo siento así”

El actual campeón del Cuatro y Medio, Jokin Altuna, fue premiado ayer con el trofeo al mejor pelotari del ranking del 2022, un año en el que se ha alzado con las txapelas del Cuatro y Medio y el Parejas, además de la última feria de San Mateo. El domingo 16 comenzará en el frontón Ogueta de Vitoria la defensa del título de la distancia. “¿De qué vale ser el favorito si no lo demuestro? No siento que lo sea y no le doy importancia”, apuntó el delantero de Aspe. “Ahora me tengo que centrar en los tres partidos que tengo por delante y no coger daño. No tengo mucho margen para prepararme”, señaló.