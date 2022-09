La octava txapela de Javier Urriza

El pamplonés Javier Urriza sigue agrandando su leyenda y se caló su octava txapela del Campeonato de Remonte Individual-Torneo Kutxabank. El pamplonés es el gran campeón de los últimos once años en los que ha jugado once finales consecutivas y ha ganado ocho, con solo tres derrotas. Dos de esas se produjeron contra Barrenetxea IV, que en la final volvió a poner en aprietos en la final. El zaguero hernaniarra perdió 27-30, pero pudo ser el ganador. Los detalles decidieron una final igualadísima y durísima en las que se emplearon a fondo y sacaron lo mejor que llevan dentro. Las finales, cuatro, entre ambos ya son parte de la gran historia del remonte.

Barrenetxea defendía el título, pero como decíamos en la previa con Urriza en la cancha siempre es el máximo favorito. El partido de hora y 12 minutos demostró lo que se esperaba de ella, dureza, máxima igualdad y calidad. Tuvo de todo. Buenos tantos, peloteos brillantes, jugadas y hasta tramos donde el saque hizo mucho daño en un sentido y otro.

El partido comenzó con igualdad y sin que nadie se escapara en el marcador. Al resto ambos pelotaris hacían muchos tantos y el saque no era decisivo. Urriza cogía una pequeña renta de 3-6 tras un tantazo en el 3-4. pero Barrenetxea lograba llevar el partido en un pañuelo con empates a seis, a ocho, a nueve, a diez y a once. Barrenetxea cogió el saque con una pelota más viva y cogió la iniciativa con varios tantos de saque que le llevaron a adelantarse 14-11. Urriza también aprovechó esa pelota para empatar a 15 haciendo daño con el saque. Era un tramo de tacadas de cuatro-cinco tantos.

Barrenetxea cogió una renta máxima de cuatro tantos, 19-15, pero Urriza volvió a dejar la ventaja en nada empatando a 19. El saque volvía a ser decisivo en ese tramo para uno y otro.

En la última decena la final entró de nuevo en un momento de intercambio de ‘golpes’ sin que nadie se escapara. Empataban a 21, 22, 23 y 24. Los partidos se deciden por detalles muchas veces y fue el caso. Cualquiera podía ganar y lo merecían ambos, pero uno se lleva la txapela. Urriza conectó un gran pelotazo en el 24-25 y un dos paredes precioso le daba una renta pequeña de dos tantos. Tras el 25-26 de Barrenetxea, llegó una falta de saque protestada, pero que fue clara. En el siguiente tanto la suerte sonrió al navarro con un pelotazo que rozaba la chapa de abajo y y un gran saque le ponía a las puertas de la victoria, 25-29. Barrenetxea no estaba para regalos y se acercaba 27-29, pero el último tanto, peloteado y luchado, terminaba con un pelotazo atrás y el 27-30 definitivo y la octava txapela de Urriza.

Urriza acabó con 19 tantos en el peloteo, ocho de saque y dos faltas de saque. Solo cometió un error en el peloteo, los mismos que Barrenetxea, que acabó con 17 tantos en el peloteo, siete de saque y dos faltas de saque. Números parecidos que demuestran la igualdad en el juego.

MARCADOR: 0-1, 1-1, 1-2, 3-2, 3-6, 6-6, 6-8, 8-8, 8-9, 10-9, 10-11, 14-11, 14-15, 19-15, 19-19, 21-19, 21-21, 21-22, 22-22, 23-22, 23-24, 24-24, 24-26, 25-26, 25-29, 27-29 Y 27-30

Urriza: "Es posible que sea el último campeonato que juego, pero no lo sé"

Javier Urriza estaba feliz con su octava txapela. Si es o no el último campeonato no lo ha decidido. "No quiero tomar decisiones en caliente. Es posible que sea el último campeonato que juego, ya que es duro, pero todavía no está decidido. No lo sé". Lo que tenía claro era que decidió la final. "Han sido los detalles. No rendirse, seguir concentrado e insistiendo es clave. El partido ha sido lo esperado, muy igualado y durísimo. Se ha decidido porque al final he estado algo más acertado. Ha habido unos momentos que no hemos peloteado mucho y ahí he sabido mantenerme dentro del partido y no salirme. He acertado con el saque cuando el se ha ido de cuatro tantos". Urriza no se creía que ya tiene ocho txapelas. "No le doy importancia a los números en estos momentos. Estoy muy feliz, es mucho esfuerzo y la recompensa es grande".