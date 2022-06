El Arena se rindió con ellas

Unas horas después del concierto de Izal, el Navarra Arena configuró su frontón en un modo medio, que presentó una gran entrada, con 1.600 espectadores que llenaron la cancha, gran parte del rebote inferior y salpicaron la grada superior. La entrada era gratuita, y el ambiente no tenía nada que ver a lo que se vio hace una semana en la final profesional con cuadrillas. Ayer el ambiente era familiar mucho menos bullicioso, con mucha gente venida del País Vasco.

TXAPELA PARA LEITZA

El programa arrancó con la final del Cuatro y Medio con pelota mixta en la que se enfrentaba la navarra Goiuri Zabaleta se enfrentaba a Leyre Galeano. La pelotari de Leitza planteó un partido inteligente, buscando de forma permanente la derecha de su rival, a la que le hizo mucho daño con la velocidad de su pegada y su eficacia con la dejada y el dos paredes, terminó llevándose la txapela por un 10-18.

“No ha sido de los mejores partidos que he jugado, ha habido cosas que normalmente me salen bien que hoy no he conseguido, y otras que sí que me han salido mejor”, comentaba este domingo la pelotari deque en próximas fechas jugará el campeonato navarro, el de España y jugará con Ados Pilota.