Altuna será operado este jueves y se espera que esté en la jaula navarra

Jokin Altuna será intervenido este jueves en Bilbao de un nódulo que tiene en el segundo dedo de la mano izquierda. La intervención no implica que se tenga que abrir la mano, ya que el nódulo está localizado en la tercera falange. Según apuntaban fuentes empresariales, se espera que la herida se cierre a tiempo para que el guipuzcoano intervenga en el Campeonato del Cuatro y Medio de San Fermín, del que es el vigente campeón, y para el que Aspe va a alinear a media docena de pelotaris.

En el Arena, a 4 días de la final

Más de un centenar de pelotazales en la elección

La final entre Joseba Ezkurdia y Unai Laso ha despertado una gran expectación entre los pelotazales. Y una muestra de ello es que más de un centenar de ellos se dieron cita ayer en el Navarra Arena para ver el protocolo de la elección. Y también en algunos casos para ver las instalaciones del Arena.

La txapela y los trofeos ya están en el Navarra Arena

La txapela de campeón manomanista 2022 y los trofeos para los tres primeros clasificados de la competición ya están en el Navarra Arena. Unai Iglesias, responsable comercial de Baiko, los trajo ayer en su coche desde Bilbao y ya descansan en el escenario de la final del próximo domingo. Subirán al podio Ezkurdia, Laso y Jaka, ya que Altuna renunció al tercer y cuarto puesto.

Unai Laso hará una sesión más en el escenario de la final

Unai Laso, que se ejercitó este martes en el escenario de la final manomanista, tiene pensado hacer otra sesión técnica con Aimar Olaizola el viernes. No será muy larga y será para pulir detalles técnicos. Joseba Ezkurdia no ha decidido si hará otra sesión o no.

La presentación de San Fermín, tras las vacaciones

La Liga de Empresas tiene previsto presentar la feria de San Fermín justo después de los diez días de vacaciones de los que van a disfrutar las empresas de pelota nada más disputarse la final del Manomanista. La feria se disputará del 7 al 14 de julio con el formato habitual.

Demanda como para llenar otra buena parte de otro Navarra Arena

Las empresas de mano profesional se han visto desbordadas por el interés que ha despertado la final del Manomanista entre Joseba Ezkurdia y Unai Laso. Las entradas se agotaron apenas en unas horas, y se ha quedado mucha gente sin posibilidad de poder comprar entrada. La demanda podría dar casi para llenar otro Navarra Arena. Los pelotaris han recibido 160 entradas cada uno.