Mariezkurrena: “Unai (Laso) y yo nos apoyamos mucho el uno en el otro en los meses que estuvimos fuera de Baiko”

Habrá pocos tándems tan perfectos en la mano profesional como el que forman Unai Laso y Jon Mariezkurrena. Juntos han vivido mucho -bueno y no tan bueno-. Su conexión es perfecta, solo falta que su empresa les ponga juntos en un Parejas. Para Jon Mariezkurrena el 29 también será un día muy especial.

¿Cómo está viviendo la final de Unai Laso?

Es un premio muy grande por todo lo que ha pasado y por todo lo que ha hecho. Ya se ha visto el nivel que ha cogido, creo que no es casualidad que esté ahí arriba. Lo importante ahora es que disfrute de ese día en el Arena.

Repase. Final del Cuatro y Medio Navarro, final del Cuatro y Medio, final del Parejas, final del Manomanista... ¿qué le dicen esos datos de Unai?

Ha llegado a todas las finales de todos lo que ha jugado. A mí, en cierta manera, me está recordando a Altuna, que últimamente llega a todas las finales. Creo que a Baiko le hacía falta un pelotari que pelee por las txapelas, y ese es Unai. Laso Ha vuelto para quedarse.

¿Por qué cree que Unai Laso está teniendo un rendimiento deportivo tan sobresaliente?

Yo creo que es la evolución lógica de Unai como pelotari. Antes de pasar lo que pasó en la empresa Unai estaba ya despuntando, había disputado las semifinales del Parejas, hizo un buen Cuatro y Medio y ahí no es casualidad. Hay quien rompe, como Altuna, a los 19 años. Unai lo ha hecho a los 22, es cuando tocaba. Cuando no le renovaron en la empresa parecía que le habían cortado las alas, pero siguió, como seguimos Víctor, Eskiroz y yo, entrenando y la evolución siguió. Ha vuelto con más ganas que nadie, y se los está comiendo a todos.

En esos meses en los que compartieron tanto, Unai Laso siempre lanzaba un mensaje convencido de que iba a volver.

Creo que los dos nos lo tomamos igual, como una pretemporada. Teníamos en la cabeza que nuestro sitio estaba en profesionales y teníamos nivel de sobra para estar ahí y que tarde o temprano íbamos a volver. Fueron meses de hacer mucho trabajo físico, mucho entrenamiento en frontón que a veces no resulta fácil hacerlo en esas circunstancias. Entrenar por tu cuenta cuesta.

También es verdad que todo esto les hizo más fuertes.

Sí, sin duda. Unai y yo nos hemos apoyado mucho uno en el otro durante estos meses, pasamos mucho tiempo juntos y hablamos mucho. Salvo el trabajo físico personalizado de cada uno, el resto estábamos todo el día juntos.

¿No tuvieron ninguna duda?

Cuando sales de la empresa te encuentras con un panorama difícil. Ves en la tele que tus compañeros están jugando y que tú no estás. En ese momento tienes la sensación de que lo que está pasando es injusto. Al final pasó lo que pasó, nosotros seguimos entrenando a tope, había días que tenías dudas sobre si íbamos a poder seguir o no, tuvimos días mejores y peores. Y la situación de pandemia tampoco nos ayudó mucho, me acuerdo que nos preguntamos muchas veces: ¿y si no nos llaman?

¿Se hundieron en algún momento?

Al principio sí que le vi a Unai más tocado. Porque dio la casualidad que nos pilló a los dos confinados en casa por Covid, estás encerrado en tu cuarto y, de primeras, es difícil de digerir. Pero en cuanto salí me lo tomé para entrenar, estar a tope, me apoyé en la familia y los amigos... Unai hizo lo mismo.

¿Cómo fue volver a aficionados?

Teníamos dos opciones. Entrenar y no competir, o competir aunque fuera en aficionados. Decidimos jugar como pareja porque a sí no fastidiábamos a nadie. Jugar en aficionados nos dio vida.

¿En qué sentido?

Aunque es otro nivel, otra velocidad, estábamos compitiendo. Unai sentía más que yo esa sensación de tener que demostrar y casi la obligación de ganar. Yo salía más a jugar, a disfrutar.

¿Era una regreso envenenado?

En parte sí. Mucha gente si jugábamos un partido y nos hacían tanto nos preguntaba: ¿cómo te han hecho 12 tantos? Es que aquí no hay cojos.

Parece que Unai hace todo fácil. ¿Es técnico, es físico, es el valor que le echa?

Mucha gente se cree que es pura potencia, pero es más porque Unai es pelotari. Si te fijas en un partido cuántas veces mete la pelota en la mano de 200 mete 190, y eso no lo hace casi nadie. Si la metes en la mano llevas la pelota donde quieres, y Unai es muy pelotari. Creo que ha mejorado mucho en defensa, y luego no le tiene miedo a nadie.

Y el carácter.

Muchas veces Unai hace las cosas sin pensar. Y eso muchas veces está bien, pero a veces hay que frenarle. Yo también soy bastante echado para adelante, pero creo que él antes era más cabra loca. Ahora es más sensato. Unai cree siempre en sus posibilidades y si crees en ello, para adelante. Él sale a la cancha pensando que es el mejor, y así lo está demostrando.

Esto no va a ser siempre así.

Sí, lo hemos hablado muchas veces. El momento de juego que está pasando es muy bueno, pero no va a durar siempre. Otra cosa es que se quede por arriba siempre cerca de la pelea por las txapelas. Pero están las manos, lesiones... Cuanto más dure la racha mejor.

¿Qué le dice en los partidos?

Yo soy transparente, digo lo que veo. Técnicamente no hay mucho que corregir, lo que hago más es tranquilizarle y que descanse. Unai es muy inteligente, sabe cómo jugarles a todo y viene de casa con todo muy pensado. Siempre saca su juego.

Ezkurdia en el camino.

Es el que se merecía estar en la final. Físicamente da miedo, si quieres ganarle hay que moverle y sacarle de su sitio. Y va a ser un partido muy difícil para Unai. Joseba es un rival muy muy duro.