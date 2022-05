El Labrit como sucedáneo

próximo lunes ha obligado a los dos finalistas del Joseba Ezkurdia y rehacer sus planes de entrenamiento y de preparación de cara al partido más importante de la temporada. En los dos casos han elegido el entrenamiento específico de pelota de esta semana. La semana próxima harán una sesión larga y otra corta más la elección en el Arena. A Ezkurdia no disponer de la cancha de la final hasta el lunes le importa relativamente, a Laso le ha afectado mucho más. La no disponibilidad del frontón del Navarra Arena hasta elha obligado a losdel Manomanista Unai Laso - adey de preparación de cara al partido más importante de la temporada. En los dos casos han elegido el Labrit para hacer elde pelota de esta semana. La semana próxima harán una sesión larga y otra corta más la elección en el Arena. A Ezkurdia no disponer de la cancha de la final hasta el lunes le importa relativamente, a Laso le ha afectado mucho más.

Aunque las empresas lo sabían y se lo habían trasladado a los pelotaris, a Unai Laso le ha sentado muy mal no poder tomar contacto con el frontón del Arena hasta la semana próxima.

EDUARDO BUXENS

“Jugué un tercer partido después de la final del Másters, casi ni me acuerdo. La pared izquierda hace algún extraño, la pelota sale más”, comentaba este martes el de Biskarret. “Cuando me dijeron que no se podía entrenar esta semana me llevé un disgusto enorme. Para una vez que se juega en el Arena y que nos quiten una semana de entrenamientos me parece una falta de consideración hacia el pelotari”, explicaba. “Entiendo que el Arena está para otras cosas, que esto estaría hablado, pero podían haber mirado otras posibilidades. Pero es que nos han quitado una semana y yo no sé cómo és”.

EZKURDIA, MÁS HECHO

Joseba Ezkurdia se lo toma con más filosofía. Este jueves 19 tiene previsto entrenarse en el Labrit, su primera toma de contacto con el Arena será el lunes, más el día de la elección.

“Es un frontón que tiene mil eventos y mil cosas y ya nos dijeron que iba a ser más difícil poder entrenar en el escenario de la final”, comentaba ayer Ezkurdia. “Antes me volvería loco, cambiar los planes lo llevaba mal. Pero ahora no le doy importancia. Sé que estoy bien, con lo que haga la semana que viene será suficiente para tener feeling con el frontón”.

Ezkurdia: 3 partidos, 2 txapelas en el Arena

El enfado de Unai Laso al no poder entrenarse en el Navarra Arena esta semana y su falta de contacto con el recinto es comprensible. Ahí están los números. Joseba Ezkurdia ha estado en los tres festivales que se han disputado hasta el momento en el recinto pamplonés.

Jugó y perdió con Zabaleta la final del Masters Codere contra Elezkano-Rezusta (17-22) en la inauguración oficial del frontón el 29 de septiembre de 2018. Ese día Unai Laso jugó en el tercer y último partido del festival. Lo hizo con Erasun de zaguero contra Retegui Bi-Erostarbe.

Además Joseba Ezkurdia ha jugado y ganado dos finales en el recinto pamplonés. La final del Cuatro y Medio de 2018 en la que se impuso contra pronóstico a Jokin Altuna por 22-17. Y un año después repitió otra vez en el mismo esceario y contra el mismo rival por un más ajustado 22-18.

Desde el lunes que viene, cuando ya estará operativo el frontón, hasta la final del día 29, los pelotaris tendrán como mucho tiempo para una sesión larga, más la elección y trabajo técnico.