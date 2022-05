Zabaleta: "Tengo pocos días para recuperar y estoy en desventaja contra Altuna"

José Javier Zabaleta no estaba especialmente contento en la elección de material para el trascendente partido del sábado ante El bombardero de Etxarren jugaba el martes su partido contra Darío, en el que apuró sus opciones de clasificación, y se la juega a todo o nada tres días después nada más y nada menos que contra Altuna en el Atano III. no estaba especialmente contento en la elección de material para el trascendente partido del sábado ante Jokin Altuna, que finalmente ha decidido jugar. La razón es obvia, no todos los pelotaris han tenido los mismos días de recuperación en una liguilla de cuartos marcada por las lesiones, las bajas y los aplazamientos., en el que apuró sus opciones de clasificación, y se la juega a todo o nada tres días después nada más y nada menos que contra Altuna en el Atano III.

"Jugué hace dos días y juego dentro de dos días. Ya se está viendo que los partidos están siendo duros y todos cogemos golpes malos, necesitamos días para recuperar y yo no los voy a tener", comentaba el zaguero navarro de Aspe. "Tengo pocos días para recuperar y creo que parto con desventaja respecto a Altuna, porque hay pelotaris que han tenido mejores fechas para jugar los partidos y para recuperarse. Me parece muy poco el tiempo que he tenido para jugar un partido de tanta importancia".

"No tenía ninguna duda de que Jokin iba a jugar y tengo que venir preparado para enfrentarme al mejor Atuna", José Javier Zabaleta

Zabaleta es consciente de la dificultad de la empresa de enfrentarse a un Altuna, que en la semifinal del año pasado le dejó en ocho tantos. "Contra Jokin lo tienes que hacer todo perfecto, tengo que tener el día de que la pelota me entre en la mano, de gozar y acertar con el saque y restar bien", explica. "El premio sería llegar a semifinales, es un premio muy gordo. En los dos partidos anteriores he tenido buenos momentos defendiendo, mejor que atacando. El sábado tengo que defender igual y regalar menos en ataque. No tenía ninguna duda de que Jokin iba a jugar y tengo que venir preparado para enfrentarme al mejor Altuna".