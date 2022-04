Laso se enfrenta a su pasado

frontón Aitzuri de Zumaia remueve el pasado de frente a Iñaki Artola, cabeza de serie de la presente edición y finalista en 2021. Sus caminos vuelven a cruzarse en el mismo escenario. “Nos enfrentamos hace cinco años. Era un debutante, había ganado a Albisu en dieciseisavos y luego me tocó a esta roca, a Iñaki”, recordó Laso, “No tenía experiencia, era un chaval, pero ahora no soy el mismo pelotari”. Artola se impuso por 22-13 en aquella eliminatoria de octavos de final. Elremueve el pasado de Unai Laso . El delantero de Biskarret disputará el próximo lunes su primer encuentro de la liguilla manomanista, cabeza de serie de la presente edición y finalista en 2021. Sus caminos vuelven a cruzarse en el mismo escenario. “Nos enfrentamos hace cinco años. Era un debutante, había ganado a Albisu en dieciseisavos y luego me tocó a esta roca, a Iñaki”, recordó Laso, “”. Artola se impuso por 22-13 en aquella eliminatoria de octavos de final.

No obstante, el recinto guipuzcoano también trae a la memoria una dulce efeméride. “Aquí gané mi primer partido como profesional”, cayó en la cuenta Laso, “Llevaba seis derrotas seguidas y conseguí remontar un 21-16 junto a Ladis Galarza”.

“En la modalidad del mano a mano he tenido malas experiencias en profesionales. En cada campeonato que he jugado me han eliminado a la primera”, apuntó tras la elección de material, aunque lo cierto es que el navarro apenas ha disputado cuatro partidos oficiales hasta la fecha, con dos victorias y dos derrotas.

Será la primera vez que Laso encare una liguilla a tres partidos, encuadrado con rivales como Rezusta, subcampeón, Artola, finalistas en 2021, y Jaka, campeón manomanista en 2020. “La victoria en octavos fue como quitarme un peso de encima, fue un partido clave, de mucha tensión, y que me ha servido para afrontar los próximos partidos con confianza”, afirmó el pelotari navarro, quien escogió pelotas más marrones, con más salida de frontis, ambas de 104,5 gramos.

Altuna: “Jugar contra el mejor, un aliciente y un problema”

El domingo vendré al cien por cien”, confirmó este miércoles en Bilbao, donde se enfrentará a la inercia meteórica de Darío. Un rival que, según explicó el campeón manomanista, “no ha tenido un camino nada fácil” después de superar con solvencia tres previas de su promotora y la primera eliminatoria del campeonato frente a Urrutikoetxea. Jokin Altuna está listo para su debut en la liguilla de cuartos de final. “”, confirmó este miércoles en Bilbao, donde se enfrentará a la inercia meteórica de. Un rival que, según explicó el campeón manomanista, “no ha tenido un camino nada fácil” después de superar con solvencia tres previas de su promotora y la primera eliminatoria del campeonato frente a Urrutikoetxea.

“No me sorprende el nivel que demuestra mano a mano. Le conozco desde pequeño. Es un atleta, un portento físico, y está aquí por méritos propios”, remarcó el delantero franquicia de Aspe. Ambos pelotaris se enfrentaron en las semifinales de 2020, donde el riojano puso en serios aprietos al campeón en Eibar.

“He tratado de mejorar algunos detalles de aquel partido, no terminé de romper con su última racha”, señaló Darío. “Jugar contra el mejor siempre es un aliciente y un problema. Me cuesta mucho encontrar los puntos débiles de Jokin. Es un animal competitivo, tiene una mentalidad especial, y vendrá con mucha hambre a su primer partido”.

No hubo quejas en cuanto al material. Altuna III optó por pelotas más rápidas y con menos salida, mientras que su rival optó por todo lo contrario. “Los dos sabíamos a lo que veníamos”, coincidieron.