Zabala-Etxebarria, campeones del Parejas de Promoción

Joanes Bakaikoa aguardó la llegada de los nuevos campeones del Parejas de Promoción. Una espera que el navarro soportó con el apoyo de sus seguidores en las gradas del Sentado sobre el peldaño más bajo del podio, arrancándose a tiras el esparadrapo de su mano izquierda,guardó la llegada de los nuevos campeones del Parejas de Promoción. Una espera que el navarro soportó con el apoyo de sus seguidores en las gradas del Labrit tras ver hecho añicos su sueño por conseguir la triple corona de la categoría junto a Elizegi.

El favoritismo de la pareja de Baiko quedó neutralizado por completo frente a la mayor entereza y autoridad de Zabala-Etxebarria. Los de Aspe llevaron la voz cantante en los 46 minutos que duró la final, ejecutando casi a la perfección un plan con el que incomodaron a sus rivales. El primero Oier Etxebarria, quien este sábado logró su segundo entorchado del Parejas de Promoción encandilando a la cátedra con su golpeo y la finalización de dos rebotes y dos dejadas al ancho (1-3 y 1-7), tan lejanas como bien intencionadas. El vizcaíno no pudo evitar exhibir una muesca de pillería.

Así las cosas, Elizegi fue incapaz de afianzar ningún control en la zaga mientras Bakaikoa, que restó hasta quince saques, se esmeraba por arrastrar el juego adelante, ayudando desde los cuadros cinco y seis a su compañero, entrando de aire tantas veces como pudo. Un pelotazo al rebote del zaguero guipuzcoano les empujó hacia los mejores minutos de juego antes del primer descanso publicitario (6-12).

No obstante, los de Baiko se vieron sobrepasados por la pegada de unos adversarios que no le perdieron la cara al partido. Zabala reclamó su cuota de protagonismo en la segunda mitad con una decena de dianas que certificaron su primera txapela de Promoción frente a un Bakaikoa que, conforme pasaron los minutos, se vio incapaz de hacer daño debido al material, al cansancio físico y a la función a la que le relegaron los nuevos campeones. No hubo color.