Una liguilla en semifinales, en el borrador del Manomanista

Aspe y Baiko barajan la posibilidad de que el campeonato Manomanista emplee la fórmula de liguilla en su fase de semifinales, algo que se lleva sopesando desde hace un par de años y que no se ha podido llevar a cabo por culpa de la pandemia. El borrador en el que trabajan las promotoras incluye esta posibilidad, aunque todavía no es definitivo. El Manomanista, que contará con una docena de pelotaris, será presentado el martes siguiente a la disputa de la final del Parejas, y comenzará una semana después, si bien ese sábado y domingo se disputarán las previas. Hay que recordar que la final del mano a mano 2022 se disputa en el Navarra Arena.

Salvo que las empresas cambien de parecer en el último momento, el Manomanista tendrá liguilla y, muy probablemente sea en semifinales. En cuartos de final esperan los cuatro cabezas de serie: Altuna -campeón-, Rezusta -subcampeón- Artola y Zabaleta a quienes vengan de abajo. Es de suponer que a partir de ahí se dividirán en dos grupos.

La inclusión de una liguilla en las semifinales del manomanista va a endurecer de forma sustancial la prueba reina de la mano. Y habrá que cruzar los dedos para que los finalistas lleguen en buenas condiciones.

OVERBOOKING EN ASPE

Aspe tiene pelotaris de sobra para el Manomanista. Tienen plaza fija el campeón Altuna y los zagueros Rezusta y Zabaleta, que son cabezas de serie.

En octavos de final deben entrar, al menos, Joseba Ezkurdia e Iker Irribarria, el bicampeón manomanista regresa a la competición reina después de un año de ausencia por culpa de una lesión.

La empresa ha colocado en una primera previa al riojano Darío y a Elordi, que jugarán en el tercer partido del festival del domingo en el Astelena.

Y a partir de ahí caben varias posibilidades. La empresa puede hacer una o dos previas más en las que estarían el ganador de ese partido del domingo en el Astelena, más Peio Etxeberria, campeón de Promoción del año pasado, y el vizcaíno Danel Elezkano, que el año pasado cayó eliminado en cuartos ante Rezusta. Todo dependerá de cómo vaya el tercer partido de la liguilla de semifinales.

NOVEDADES EN BAIKO

En la alineación de Baiko también se producirán novedades en la edición de 2022. No estará Bengoetxea VI, que ha causado baja en la empresa. Pero regresan dos pesos pesados, como Unai Laso y Erik Jaka, que el año pasado no pudieron tomar parte en la prueba reina. Uno porque no estaba en la empresa, el ex campeón porque no se había recuperado aún de su cardiopatía. En teoría empiezan de abajo.