El milagro de Ezkurdia y Tolosa

Pase lo que pase, al final del Parejas Joseba Ezkurdia y Xabier Tolosa podrían escribir un manual de supervivencia. En pelota todo es posible. Tanto, que después de ir 12 de las 14 jornadas como colistas del campeonato han conseguido meterse en el play off por entrar en las semifinales. Los milagros son posibles, el último lo obraron los azules en el Mimetiz de Zalla donde terminaron imponiéndose por 20-22 en el segundo partido más largo del torneo.

Está escrito que el camino de Ezkurdia y Tolosa es el del sufrimiento. Era ayer el partido del ganar o morir. Y el encuentro fue como el propio campeonato, un sufrimiento en sí mismo hasta el pelotazo final, porque tuvieron parciales en contra de 9-3, 12-6, 15-11... pero como rezan los manuales de supervivencia, nunca dejaron de creer. Y vivieron.

El Parejas 2022 está siendo para Ezkurdia una gran prueba. Por jugar con el zaguero más débil de la empresa. Porque la semana decisiva, en la que se jugaba todo, sufrió la pérdida de un tío materno. Se tradujo eso en el juego. Urruti salió serio y enchufado, e hizo un comienzo arrebatador. Tolosa peleó por tratar de capear el temporal, mientras que a Ezkurdia se le veía espeso, sin ideas ni acierto. Se tradujo en el marcador con dos parciales demoledores, 9-3 y 12-6.

Fue en el primero de los descansos largos cuando Jokin Etxaniz le dijo desde la grada a Ezkurdia que tenía que dar un paso adelante en su juego, que tenía que jugar agresivo, como él era.

EL FINAL DE ARANGUREN

El partido cambió de rumbo desde entonces. Entró en juego el voleísta de Arbizu, y empezó a cruzar la pelota y hacer daño a los colorados con sus remates.

Vinieron los de Aspe desde atrás, recomenzó el partido con el 16 iguales. Urruti y especialmente Aranguren, que terminó con calambres, empezaron a pagar la trotina de un partido a cara o cruz que iba a decidirse prácticamente en un cara o cruz.

Y fue entonces, en el momento y en el sitio, cuando los azules no dejaron de creer, cuando fueron ellos. Tolosa, tocado, supo aguantar y no fallar y Joseba con dos cortadas letales terminó obrando el milagro del play off.