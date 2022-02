“Hay potencial, llegarán los títulos a Baiko”

Apenas 95 días después de su retirada, Aimar Olaizola ya está de nuevo en la trinchera pelotística. Pero ahora como director deportivo de Baiko para orientar a quienes hasta hace menos de tres meses eran sus compañeros de empresa.

¿Por qué se ha animado a ser director deportivo de Baiko?

Siempre he dicho que después de ser pelotari me gustaría seguir vinculado a la pelota de alguna manera. He desconectado tres meses, que me han venido muy bien para limpiar la cabeza y descansar. Había hablado con la empresa para quedar algún día, pero no sabía lo que me iban a ofrecer, me ofrecieron este puesto y no me lo pensé ni un minuto, les dije que sí.

¿Qué le ha pedido Joserra Garai?

Para mí lo más importante es que me han transmitido mucha confianza. Lo que quieren es que se mejoren los resultados, porque nivel en la plantilla ya hay. Tenemos que trabajar entre todos como equipo, de aquí en adelante las cosas van a ir mejorando

¿Qué papel cree que va a tener en la empresa?

La decisión la tomamos ayer y hay que hablar. Es un puesto de mucha responsabilidad, en el que hay que tomar decisiones deportivas y no va a ser fácil, pero tengo mucha ilusión y creo que puedo aportar.

¿Qué cree que puede aportar a la empresa?

Creo que últimamente los entrenamientos se estaban haciendo muy bien. Después de tantos años creo que a los pelotaris de Baiko les puedo aportar experiencia por todo lo que he vivido. Creo que puedo darle más confianza a algunos pelotaris, corregir algunas cosas técnicas...

¿Cómo quiere que trabajen los pelotaris de Baiko?

Ya he dicho antes que creo que en los últimos tiempos se hacen muy buenos entrenamientos en la empresa. Sobre esa base sí que me gustaría meter algunas novedades. Se puede trabajar otras cosas, con algunos pelotaris se puede ir haciendo un trabajo más específico... no va a ser cambiar todo de repente, se pueden hacer cambios poco a poco, con tiempo.

¿Cómo ve a la plantilla de Baiko?

Creo que de dos años a esta parte es cuando la plantilla tiene un mayor potencial, pero claro luego hay que ganar títulos. Yo creo que los pelotaris que tenemos pueden ganar la txapela en Parejas, mano a mano o Cuatro y Medio en cualquier momento. Nos ha faltado un poco de suerte, Aspe tiene una generación de pelotaris jóvenes que son figuras. Pero creo que, si tenemos un poco de suerte, puede llegar una txapela antes o después.

¿Qué les falta?

Yo creo que en cuanto ganemos la primera txapela van a cambiar las cosas. Creo que hay pelotaris que se pueden quitar un peso de encima, van a jugar con menos presión y de ahí para adelante va a cambiar la cosa. Por ejemplo, en la final del Cuatro y Medio Laso estuvo muy cerca de ganar y para mí hizo una grandísima final.

Hay pelotaris como Unai que pueden ganar en cualquier momento. Y los hay que en partidos importantes no han podido dar la talla ni todo su potencial. Es fundamental darles confianza, haciendo algunas cosas nuevas. Creo que tenemos potencial para ganar txapelas. Aspe tiene mucho nivel, pero nosotros tenemos potencial, vamos a mejorar y llegarán los títulos.

¿Por qué cree que Aspe ha dominado la mayor parte de los grandes torneos en los últimos años?

Para mí los dos pelotaris que más diferencia marcan en Parejas son Zabaleta y Rezusta. En individual el que marca respecto al resto es Jokin, y tienen un grupo de gente con mucho nivel como Ezkurdia, Irribarria, Peio... Pero nosotros tenemos a pelotaris como Artola, que llegó a la final del mano a mano, o Unai que van a estar ahí; Jaka y Urruti, que lleva meses jugando muy bien, lo harán bien. Atrás Albisu tiene un gran nivel, y creo que Mariezkurrena en un par de años va a estar entre los tres mejores.

¿Tiene previsto fichar a pelotaris jóvenes?

Iremos viendo. Yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos, hay pelotaris a los que hay que exigirles que en los partidos importantes den un poco más porque pueden hacerlo.

¿Tiene algún navarro en agenda?

Estamos siguiendo aficionados, pero en profesionales tenemos a navarros que están rindiendo muy bien. Agirre es un pelotari de mucho nivel y arriba tenemos a Unai y a Jon. Para mí son dos pelotaris que van a marcar diferencias en muchos años, son jóvenes y están demostrando ya cosas muy interesantes. Hay que darles tiempo.