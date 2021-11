Aimar: “Era imposible no emocionarse con esto”

una profunda emoción. “No sabía nada de lo que habían preparado, todo eran sorpresas. Se ha involucrado un montón de gente en la preparación de todo esto. Quería despedirme porque creía que le debía algo al pueblo, y después de esto creo que igual le debo más que antes”, comentaba ayer el pelotari. “Me he emocionado mucho, aunque no lo haya exteriorizado. Era imposible no emocionarse porque han hecho una despedida muy bonita, han tenido un montón de detalles conmigo y estoy superagradecido”. Aimar Olaizola estaba feliz en Goizueta . Nunca tendrá un cumpleaños como el de este sábado tan cargado de emociones y sentimientos . Aimar no es de los que llora, no lo hizo el sábado, ni expone sus sentimientos. Pero su mirada, su gesto, su semblante, delataban. “No sabía nada de lo que habían preparado, todo eran sorpresas. Se ha involucrado un montón de gente en la preparación de todo esto. Quería despedirme porque creía que le debía algo al pueblo, y después de esto creo que igual le debo más que antes”, comentaba ayer el pelotari.aunque no lo haya exteriorizado. Era imposible no emocionarse porque han hecho una despedida muy bonita, han tenido un montón de detalles conmigo y estoy superagradecido”.

Aimar, que estuvo rodeado de los suyos, apuntaba que era el broche perfecto a 24 años de trayectoria como profesional. “Ha sido la despedida perfecta, no me esperaba algo así. Es la despedida más bonita que he visto”, decía. “Me siento afortunado, lo he dado todo en la cancha y despedirse así es algo muy bonito”.

Tras el homenaje en el frontón, Olaizola se fue a cenar con su cuadrilla de amigos en un restaurante de Goizueta, donde ayer fue fiesta grande, la de Aimar.