E-remonte tiende puentes con Oriamendi

Los responsables de la empresa navarra E-Remonte se han puesto en contacto por correo electrónico con la empresa guipuzcoana Oriamendi para intentar acercar posturas. De momento no se ha establecido una fecha de una posible reunión, ni siquiera hay constancia de que los mandatarios de la promotora herniarra tengan la voluntad de hablar, pero E-Remonte ha dado el paso para tratar de desbolquear la situación por la que atraviesa la modalidad.

El remonte no a traviesa su mejor momento, ni mucho menos. Entre las dos empresas, la navarra E-Remonte y la guipuzcoana Oriamendi, no llegan a la cuarentena de profesionales. Los dos bloques hacen competiciones por separado, y en ámbitos diferentes. Oriamendi centra el 95% de su actividad en el frontón largo, con Galarreta como base de operaciones. Oriamendi tiene en usfructo el Euskal Jai de Huarte, en el que no programa.

E-Remonte, sin un frontón largo de referencia, ha priorizado su actividad hacia el frontón corto de la mano de la Fundación Remonte. En la actualidad cuenta con una plantilla de 14 remontistas tras el regreso de Ezkurra II, Aldabe y Azpíroz a la disciplina de Oriamendi al no ver cumplidas sus expectactivas en la nueva empresa navarra.

UNIFICAR CALENDARIOS

La pasada temporada hubo dos campeonatos individuales y de parejas en el remonte. El acercamiento de posturas y de actividad podría iniciarse con las dos competiciones emblemáticas de la modalidad, el invididual y parejas de frontón largo.

Al margen del evidente interés deportivo está el televisivo. ETB estaría interesado en ofrecer remonte en directo, pero el mejor remonte. Y para eso tiene que contar con todo el potencial de la especialidad, las dos empresas.

El Labrit, centro del Torneo Casco Antiguo

E-Remonte y la Fundación Remonte presentaron ayer en el Condestable la octava edición del Torneo Casco Antiguo, el primero de esta temporada de la entidad. La competición contará con seis parejas repartidas en dos grupos. En el 1 están Beñat-Ion, Jabalera-Agirrezabala, Otxandorena-Otano. En el B, Uterga-Garcés, Matxin III-Barricart y Zeberio III-Saldías.

Habrá liguilla de cuartos los jueves 17 y 24 de febrero y el viernes 4 de marzo.Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a las semifinales, que se disputarán el viernes 11 de marzo a partido único.

La final, como todos los partidos, se disputará en el Labrit el viernes 18 de marzo a las 7 de la tarde. También habrá partido por el tercer y cuarto puesto.

El Casco Antiguo es el primero de los siete torneos previstos para esta temporada: Comarca de Pamplona, Comunidad Foral, San Fermín, Parejas e Individual y el Máster.