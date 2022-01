La procesión no termina hasta que pase el último cura, y la procesión del Parejas 2022 tiene pinta de que no se va a terminar hasta que se juegue el último partido de la última jornada de la liguilla de cuartos. Los colistas de la competición -Ezkurdia y Tolosa- tomaron este sábado una bocana de oxígeno en el Labrit tras sumar su tercer punto en el campeonato. Derrotaron con un contundente 22-8 a los Jon Ander, subcampeones de la última edición. Con tres partidos en juego, están a una victoria de la sexta plaza, la que permite jugar el play off por entrar a semifinales. Hay puntos, hay vida, hay esperanza.

Ezkurdia y Tolosa firmaron uno de sus partidos más completos del campeonato. Hicieron todo lo suyo bien. Sumaron como pareja, estuvo cada uno en su papel y minimizaron la cuenta de errores. Les ayudó de forma notable el mal partido de los Jon Ander. No perdían desde el 26 de diciembre, llevaban cuatro victorias seguidas, pero este sábado se vinieron abajo. Entre los dos sumaron diez pelotas perdidas. Albisu no tuvo su tarde. Su derecha estuvo mal calibrada en el Labrit y tuvieron un par de errores gruesos de entendimiento.

LA VELOCIDAD DE EZKURDIA

Jon Ander Peña se vio desbordado y atropellado por la velocidad que le imprimió Ezkurdia a la pelota. El voleísta de Arbizu hizo mucho daño con la derecha, raseando la pelota de forma violenta cuando tocaba a bote, haciendo de cada volea un latigazo y poniéndola lejos para aliviarse y castigar también a Albisu. Y todo sin dejar de ayudar a su zaguero en defensa y lo que hiciera falta.

Los colorados abrieron el partido rápido con un 7-1 de partida. Llegaron al primer descanso con un 12-5. Había interés por ver si Xavier Tolosa mantenía el buen tono que había mostrado de comienzo. No hubo pinchazo. Es cierto que se topó con una mala versión de Albisu, pero solo tiró una pelota en todo el partido (12-3). Tienen vida y tarea por delante.