Bengoetxea: objetivo 500

“¿Me faltan dos victorias para llegar a 500? Vaya presión para los partidos que me quedan, pero sería una cifra muy bonita. 500 victorias, suena bonito. Es un reto para los días que me quedan, a ver si lo consigo en los cuatro partidos casi seguidos que me quedan”, comentaba este martes Oinatz Bengoetxea. La última frontera, el último desafío para un pelotari indomable está ahí. Llegar a la victoria 500. Las oportunidades son cuatro: Ogeta (16 de enero), Marika (22), Tolosa (24) y la despedida final en el Labrit el sábado 29 de enero, para el que ya no queda ni una sola entrada disponible desde hace meses. 300 son compromisos directos del propio Oinatz.

Oinatz Bengoetxea tiene en sus manos y en su juego la posibilidad de cerrar su carrera como pelotari profesional con un número redondo de victorias, 500, que acompañen a las cuatro txapelas con las que ya cuenta en su palmarés: 2 del mano a mano, 1 Cuatro y Medio y 1 Parejas. Oinatz está en el grupo de elegidos de la triple corona.

Desde que se estrenó en profesionales en el Labrit el 5 de octubre de 2002, al poco de proclamarse campeón del mundo de mano individual, hasta la fecha, Oinatz Bengoetxea ha disputado un total de 1015 partidos, de los que ha conseguido imponerse en 498, lo que supone un 49,6% de victorias en toda su trayectoria.

Si se analizan los partidos que ha disputado, Bengoetxea ha jugado 435 partidos de competición (campeonatos oficiales más ferias de verano), de los que ha ganado 212, lo que supone un 48,7% de victorias. En cuanto a los amistosos, han sido 580, en 286 consiguió llegar al cartón 22, o lo que es lo mismo, un 49,30% de triunfos.

50 PARTIDOS/AÑO DE MEDIA

En casi 20 años de profesionalismo, Oinatz Bengoetxea ha sido un pelotari más que jugoso para su empresa, Baiko. ha sido y es, después de Irujo y Olaizola II, el pelotari más querido, admirado y respetado por la afición. Por su carisma y carácter fuera de la cancha -rocero y cercano- por su juego, siempre valiente, espectacular e irreductible hasta el cartón 22.

Bengoetxea VI ha sido un pelotari rentable para la empresa. Ha jugado un promedio de 50,7 partidos por temporada. Hasta este mismo año ha sido competitivo en las tres competiciones grandes: siete finales y cuatro txapelas. Pero también en las ferias de verano, en las que ha sumado otros 14 títulos.

AL DETALLE

​61,54% De victorias en el Manomanista



Partidos jugados 39

Partidos ganados 24

Finales jugadas 2

Finales ganadas 2

SESMA

50% De victorias en el Cuatro y Medio



Partidos jugados 56

Partidos ganados 28

Finales jugadas 2

Finales ganadas 1

CASO

42% De victorias en el Parejas



Partidos jugados 203

Partidos ganados 86

Finales jugadas 3

Finales ganadas 1

SESMA