El séptimo no fue tan sencillo

Sobre el papel Elezkano II-Zabaleta consiguieron ayer su séptimo punto del Parejas en el Labrit tras un 16-22 ante Ezkurdia-Tolosa. Eso es lo que pasará a la estadística del campeonato. Pero ese punto tiene su intrahistoria. Tuvieron que sufrir y trabajar lo indecible los campeones para llegar al cartón 22, porque los colorados compitieron y vendieron muy cara su derrota. Terminó decidiendo el bombardero de Etxarren, que tampoco tuvo ayer su mejor tarde.

El lunes Ezkurdia y Tolosa vieron que su Parejas naufragaba, pero se conjuraron para pelear hasta que matemáticamente no tuvieran opción de estar entre los seis primeros. Salieron los colistas dispuestos a vender dura la derrota, y no solo apelando a la resistencia, sino buscándole las cosquillas a los campeones. Trataron de hacerlo con un juego loco, sin patrón definido. Con un Ezkurdia que buscó la fisura en cualquier lugar. Le buscó la derecha por sistema a Elezkano con la volea dos paredes, soltó buenos zartakos atrás para obligar a Zabaleta. Y en momento menos pensado sorprendía, como el dejadón al ancho desde más allá del cuatro que supuso el 6-4.

Ese juego imprevisible incomodó mucho a los campeones. Tardó en entrar en juego Elezkano. El Panzer Zabaleta tampoco acababa de estar cómodo en el comienzo del encuentro. No todos los días es fiesta para su derecha, y hay que hacer justicia al partido de Xabier Tolosa. El de ayer era un compromiso mayúsculo, una tortura en cada pelotazo, y hasta el 13 iguales estuvo notable.

EL VIRUS DEL DESCANSO DEL 12

Elezkano-Zabaleta fueron a remolque buena parte del partido, de hecho el 13-14 fue el primer tanto en el que se psuieron por delante. A Ezkurdia-Tolosa les volvió a atacar el virus del descanso del tanto 12. Una vez más es como si a partir del primer descanso largo se produjera un apagón en su concentración y en la capacidad de hacer tantos. De hecho, Ezkurdia solo sumó un volea dos paredes en el 15-18.

Las desconexiones se pagan caras en el campeonato, y más ante los campeones. Elezkano-Zabaleta vinieron de atrás como una apisonadora. Una falta de entendimiento entre Joseba y Xabier supuso el 16-19 en vez de un 17-18. Después de ese tanto Zabaleta se miró las manos. Y decidió el partido de dos pelotazos solemnes atrás y la dejada del 16-22.

Vestuarios

​Joseba Ezkurdia - DELANTERO DE ASPE:

“Pelearemos mientras matemáticamente haya posibilidades de meternos entre los seis”

“Este partido te deja pena, frustración, todo. Las sensaciones eran muy buenas, estábamos en el partido como queríamos, no le dejábamos jugar cómodo a Jose. Pero en el descanso del 12 no conseguimos hacer tantos, no aguantamos los partidos”



José Javier Zabaleta - ZAGUERO DE ASPE:

“Hemos tenido que trabajar mucho para ganarles, han hecho una buena primera parte”

“Nos han dado guerra, se va visto a un muy buen Tolosa atrás y a un Joseba espectacular adelante. Hemos tenido que trabajar mucho, y nos quedamos contentos con el punto. No he gozado de derecha como quería hasta el final, no siempre sale bien”.