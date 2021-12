quinto compromiso de la liguilla que se disputará mañana en el frontón Labrit. Mismo lugar, misma jornada y ambos duetos con un punto menos de los conseguidos a estas alturas el pasado invierno. Siete meses y nueve días después, los finalistas del Campeonato de Parejas de 2021 se reencuentran esta edición con ocasión de suque se disputará mañana en el frontón Labrit. Mismo lugar, misma jornada y ambos duetos con un punto menos de los conseguidos a estas alturas el pasado invierno.

Danel Elezkano y José Javier Zabaleta, actuales campeones, se han propuesto no perder el paso a lo que definen como “línea ascendente”. Su victoria del pasado sábado ante Laso-Imaz dibujó un horizonte de mejoría, especialmente para el zaguero de Etxarren. “Fue el partido que más a gusto me he quedado de entre todos los que hemos jugado hasta ahora”, reconoció el navarro, “Empecé el campeonato con dudas pero confío en recuperar mi mejor versión”.

Se dice que el momento preciso de llegar en óptimas condiciones es al final del trayecto, cuando verdaderamente se pone en juego el título, y Elezkano II-Zabaleta parecen dispuestos a versionar de nuevo esa circunstancia quemando poco a poco etapas. Son líderes tras sumar tres de los cuatro puntos posibles.

Una situación que dista de la que viven actualmente los Jon Ander. “Quisiéramos estar mejor”, remarcó Albisu tras la elección de material. “Venimos de una mala racha. Todavía no hemos encontrado las buenas sensaciones que tenemos en los entrenamientos, nos está costando compenetrarnos como pareja y cada uno en su terreno tampoco está gozando. Estamos regalando demasiada pelota”, desgranó el zaguero de Baiko, que ayer se ejercitó junto a Agirre y Salaverri II. Los subcampeones esperan encontrar mañana una motivación extra que haga cambiar su suerte.

Altuna III reaparece en el arranque de la quinta jornada

Jokin Altuna regresa hoy al Parejas tras ausentarse el pasado domingo debido a las molestias que arrastra en su zurda. El campeón manomanista dio el visto bueno a la recuperación de su mano y se medirá junto a Martija a Urrutikoetxea-Aranguren en Urduliz. Las dos parejas han cosechado la mitad de los puntos puestos en juego y tienen claro que este es un partido clave para rascar una recompensa que acabe marcando la diferencia en la clasificación. Se perfila un encuentro atractivo para inaugurar la quinta jornada y con un Mikel Urrutikoetxea que da señales claras de mejoría.