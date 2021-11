Reencuentro en el Labrit

"Creo que la última vez que nos vimos fue en alguna final, pero no me acuerdo en cuál”, recordaba Irujo. El reencuentro de los dos campeonísimos se produjo justo después de la intervención de Karlos Arguiñano en el programa especial sobre Aimar.

-“Juan Martínez de Irujo”- anunció con fuerza Xabier Euskitze, el presentador del programa ETB Kantxa en el canal vasco.

E Irujo apareció por la puerta que hace de salida al lado del frontis, iluminado por focos y con efectos de humo. Fue andando hacia el set que se había montado en la cancha. Un espacio circular, con tres sillas blancas. La ovación fue atronadora. Saludó al presentador y se abrazaron los dos campeones.

Euskitze recordó cómo Irujo tuvo que retirarse antes de lo previsto por el problema de corazón.

“Aimar ha tenido la suerte de poder retirarse en su pueblo, con 42 años y cuando ha querido”, comentó el de Ibero. Yo me tuve que retirar antes de lo que pensaba, quizá puedo hacer menos cosas de las que me gustaría, pero aquí estamos y no me puedo quejar”.

AFICIONES Y ELECCIONES

El presentador de azken partida (el último partido, título del programa) supo por dónde llevar la conversación. Recordó que el duelo entre Olaizola e Irujo iba más allá de lo deportivo, había unas aficiones detrás.

“Entre nosotros no había ningún problema, había rivalidad en la cancha y ya está. Pero el aficionado de Irujo no podía ni ver a Olaizola y el de Olaizola no podía ni ver al de Irujo. Y ese morbo llenaba frontones”, comentó Aimar.

Jesús Caso

Y entonces, la magia que tiene la televisión hizo que el tiempo volviera atrás, a aquellas míticas elecciones de material de las finales entre los protagonistas. Fueron tres minutos de declaraciones mezcladas entre uno y otro. Ya saben. “Si lloras un poco con el material te hacen caso”. “Tengo ya el culo ya pelado de estas cosas, me entran por un lado y me salen por el otro”.Irujo y Aimar veían y reían.

“Aquello era nuestro trabajo”, rememoraba Juan Martínez de Irujo. “El partido lo empezábamos a jugar los jueves en la elección y así la gente se enganchaba a los partidos”.

Después de recordar lo sucedido con las elecciones de material, Euskitze entró también en el cambio que introdujo Juan Martínez de Irujo con el juego de aire.

“Yo jugaba siempre más clásico y cuando llegó Juan hacía en la cancha cosas que a mí ni se me pasaban por la cabeza, no sabíamos jugarle”, comentaba ayer el goizuetarra. “Después supe evolucionar y me hice mejor”.

Juan Martínez de Irujo reconoció que la evolución de Aimar Olaizola también le puso en serios aprietos. “Me tuve que exprimir a tope para poder ganarle en todas las finales. Con tiempo yo creo que nos hicimos mejores uno al otro”, comentó el delantero de Ibero.

En este tramo del programa también intervinieron otros pelotaris: Jokin Altuna, Erik Jaka y Mikel Urrutikoetxea, que dejaron mensajes de felicitación grabados para el goizuetarra. También estuvieron en el Labrit una buena representación de pelotaris de Baiko. Unai Laso, Mariezkurrena II, Agirre, Zubizarreta... y ex manistas que hoy se dedican a comentar los partidos en ETB, Abel Barriola y Mikel Idoate.

EL LABRIT, TRANSFORMADO

El reencuentro de Aimar e Irujo fue uno de los ejes de un programa que se emitirá el próximo sábado después de la retirada de Aimar en Goizueta.

ETB transformó la cancha del Labrit en un enorme plató, con espectaculares juegos de luces y humo, siete cámaras y más de 40 profesionales para su realización.

La grada estuvo al pil-pil. Más de 400 personas se dieron cita en el recinto pamplonés repartidas entre las localidades de cancha y el segundo piso. Hubo una numerosa representación de vecinos y amigos de Goizueta de Aimar.

Azken partida no es un programa 100% deportivo, porque en él se recuerda la vida de Olaizola II en Goizueta, la relación con su hermano Asier, su cuadrilla de amigos, el paso a la escuela de pelota de Paz de Ziganda, su relación con Karlos Argiñano... Hora y media alrededor de Aimar.