Jokin Altuna y la costumbre de ver y repasar sus propios partidos él solo

“Me gusta ver y repasar mis partidos por televisión. Me gusta verlos solo en mi casa, sin que nadie me moleste y si puede ser en silencio. Veo cosas que he hecho bien, cosas que puedo mejorar... Es una costumbre que he tenido de siempre y que la sigo haciendo”, comenta el delantero de Amezketa.

El autoexamen, y el entorno. Y en eso el delantero de Amezketa también es de costumbres fijas. Sus dos consejeros son su actual botillero, su primo Gorka Altuna, y Ekaitz Saralegi, un ex profesional del pueblo con el que tiene una enorme confianza.

“Gorka es buen botillero porque sabe comunicar bien las ideas que te tiene que transmitir. Es un mensaje claro”, dice. “Y Ekaitz es superimportante para mí, sé que puedo contar con él a cualquier hora”.

Una máquina en casa para aliviar las manos los días duros

No ha sido un verano fácil para Jokin Altuna en lo que a manos se refiere. El campeón de Amezketa terminó con la zurda en mal estado precisamente en el partido especial contra Laso en San Sebastián. Oier, su fisio de confianza, ha tenido que trabajar duro. Altuna también pone de su parte.

“Si tengo las manos bien, no me gusta hacer masaje en las manos. Si he hecho un entrenamiento fuerte o ando más justo, me gusta usar una máquina que tengo en casa, que te activa la circulación y te relaja todo. Porque al final el golpeo de la pelota en los días duros te castiga la mano”, comenta el delantero de Amezketa.

Altuna hace tacos nuevos para cada partido. “Con los de la semana anterior suelo hacer el entrenamiento duro de la semana, los guardo. Y luego para el partido del fin de semana me gusta hacer siempre unos nuevos”, argumenta el vigente campeón manomanista.