Gaskue, el último “made in Navarra”

Navarra siempre ha tenido un peso específico fundamental en la composición de las dos empresas de mano profesional. En la actualidad el cuadro lo componen 44 manistas, 20 en Aspe, 24 en Baiko. De ellos, 13 son navarros: seis juegan en la promotora eibarresa, siete en la de Arguiñano. Un 29,54% de la totalidad de la plantilla. Si bien, en la actualidad la mayoría ahora es guipuzcoana. 18 manistas, un 40%. El debut de Andoni Gaskue equilibrará un poco más la balanza, aunque el criterio de selección de las empresas no es precisamente el DNI del pelotari.

1998 marcó un antes y un después en la historia reciente de la mano profesional. Ese año, Salaverri, Iturza e Iribarren pusieron en marcha Aspe como empresa. Ese año se produjo en debut de 11 pelotaris profesionales navarros, una cifra récord. Desde entonces el goteo de pelotaris navarros ha sido constante. Solo en 2012 y 2013 no se produjeron estrenos. En 2020, tampoco. Pero motivado por la pandemia. Había pocos partidos, sin público, y los ingresos de las empresas cayeron en picado. En esas condiciones no se podía hacer debutar a nadie.

DN

LA CALIDAD, NO EL ORIGEN

Tanto Aspe como Baiko siguen el campo manista aficionado. Si ven un pelotari que les gusta, le hacen entrenar con profesionales durante un tiempo. Para probarlo, y para pulirlo. No todos los que entrenan con ellos o firman precontrato terminan debutando.

“Cuando se pasa a un pelotari a profesionales, el criterio de la territorialidad no es determinante. Lo que se mira es la calidad del chaval como pelotari, y cómo puede encajar en las necesidades que puede tener la empresa en ese momento”, argumenta Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe. “Navarra siempre ha tenido un peso importante en las plantillas. Ahora hay otras zonas, como Guipúzcoa, en la que se está haciendo un buen trabajo con la base que está saliendo a relucir”.

Andoni Gaskue es un pelotari que llevaba siguiendo Aspe desde hacía un tiempo. La pandemia y la rotura del tendón de aquiles complicaron la posibilidad de su debut. “Pero ha seguido trabajando con nosotros. Después del Mundial sub 23 le hicimos una prueba y le dimos el OK”, explica Errandonea. “Es un zaguero diferente a lo que estamos acostumbrados ahora. No tiene la envergadura de Zabaleta o de Rezusta, es más fino, pero tiene una derecha muy bonita. Creemos que es un pelotari que va a gustar mucho”.

Gaskue debutará este viernes en Larraintzar y casi seguido jugará el Parejas de Promoción. En principio no hay previstos más debuts en unas plantillas que se van a quedar en 22 pelotaris máximo.