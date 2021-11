Joanes Bakaikoa: “Tengo la esperanza de meterme en Primera”

A Joanes Bakaikoa Satrustegi (Etxarri Aranatz, 1997) nadie le ha regalado nada en la pelota. La última muestra es la paliza que tuvo que darse el lunes en Logroño para hacerle doblar la rodilla a Darío. 63 minutos de juego, 403 pelotazos, 22-20. El domingo tiene la oportunidad de conquistar su tercera txapela.

¿Cómo está el cuerpo después de una semifinal de 403 pelotazos?

Cansado, pero bastante bien. Al final salió un partido durísimo y terminé reventado.

Es su tercera final individual como profesional.

Sí, hacía tiempo que no llegaba a ninguna. Me siento muy bien y me hace muchísima ilusión poder pelear por una txapela.

¿Es esta final distinta porque viene después de superar una lesión grave?

Sin duda. Lo he pasado muy mal, por suerte ya estoy recuperado de la lesión de la rodilla y poco a poco voy recuperando el juego.

¿Cómo fue aquella lesión el 21 de marzo? Jugaban en Logroño.

Sí, era un partido de parejas. En un momento noté un pinchazo en la parte de atrás de la rodilla derecha. Vi que no tenía estabilidad a la hora de ir al ancho. No es que notara un dolor terrible, en el momento pensaba que no era grave, pero luego vi que no podía seguir en el frontón.

Le examina Mikel Sánchez y deciden no operarle.

Sí, tuve suerte de que el ligamento no se rompiera del todo. Eso ha hecho, por un lado que no tuvieran que operarme. Y que a base de rehabilitación pude recuperar la rodilla perfectamente. Mikel Sánchez me recomendó no operarme y me dio totales garantías de que iba a quedar bien.

¿Cómo han sido esos meses de rehabilitación?

Iba tres veces por semana a la clínica a Vitoria para hacer la rehabilitación. Y, cuando ya he recuperado bien, además he trabajado mucho con Aritz Altadill en Akros y me ha ido muy bien. La rodilla ha quedado perfecta, y también se me ha ido el miedo a la hora de hacer determinados movimientos.

¿Cómo fue volver?

Las primeras veces en la cancha me daba mucho respeto, siempre dudas si es o no el momento de volver a jugar, me apuraba tirarme al suelo, me veía como lento. No iba a bien a las pelotas rápidas. Luego a base de jugar y coger ritmo, he ido mejor. Y la lesión también me la he quitado de la cabeza.

Y después de esto, ¿cómo es volver a una final?

Yo lo veía como algo muy difícil, porque el propio juego del Cuatro y Medio es muy rápido, exige mucho... y porque hay muchísimo nivel. Pero he entrenado bien y con mi juego estoy en la final.

Su juego que es resistir.

Soy un pelotari que defiende bien, sí.

Hace casi cinco años que debutó, ¿en qué ha cambiado?

Con los años he cogido mucha más confianza en mi juego. He tenido mis baches, como todo el mundo. Yo debuté con 19 años, y en este tiempo he cogido fuerza, muevo mejor la pelota, entro mejor de aire y acabo mejor los tantos.

Ha ganado en agresividad.

Sí, pero todavía tengo que mejorar. Creo que el juego de aire puedo hacerlo mejor, y a la hora de terminar tengo margen de mejora.

Es su tercera final, lleva dos txapelas. ¿Es tan costoso hacerse un hueco en Primera?

Es que hay muchos pelotaris con muy buen nivel. Hay que estar a tope, tener juego y sobre todo tener continuidad. Sé que es difícil, pero tengo la esperanza de meterme en Primera. Confío en mí, en mi capacidad de mejora y en mi trabajo.

Laso, Jaka, Urruti, Oinatz, Peña, Artola...

Es que hay muchos pelotaris buenos ahora. Creo que hay que saber aprovechar el momento, hay oportunidades para todos.

Debutó en 2017, ¿lo ve posible?

Es algo con lo que he soñado siempre, y lo veo como algo posible.

¿Quiénes son sus referentes?

Siempre me he fijado en Barriola y en Aimar Olaizola. Los últimos años me gusta mucho la forma de jugar de Altuna.

Se va Olaizola.

Se va el pelotari, pero imagino que seguirá de técnico. Ahora ya entrenamos con él, y si nos enseña todo lo que sabe nos hará mucho bien. Es un técnico exigente, en el buen sentido. Si ve que puedes hacerlo, te aprieta. Y eso es bueno.

Zubizarreta en la final.

Sí, un rival muy muy peligroso. Creo que ahora está a muy bien nivel. De aire juega a una velocidad tremenda, hace mucho daño. A bote no tiene tanto poder, pero con los efectos te enreda adelante.

Juegan casi en casa, en el Burunda.

A pesar de estar cerca nunca he jugado como profesional allí. Jugar en casa o cerca no quiere decir nada, mira lo que pasó con los riojanos en las semifinales en el Adarraga. es un frontón exigente, rápido, y la pared izquierda hace extraños. Es un frontón complicado, con el saque y con el ataque se puede hacer mucho daño.

En la semifinal se quejó el entorno de Darío por sus estorbadas.

No tengo ni idea. Yo trato de jugar lo mejor posible, se juega muy rápido y puede haber cierto estorbo por parte de cualquier pelotari. No sabes dónde colocarte y creo que nos puede pasar a todos. Son lances del juego, no hay nada premeditado ni ninguna intencionalidad. Por eso no le doy ni media vuelta. Si lo hiciera con intención sí que pensaría.