Unai Laso: "Creo que merezco esta final"

Unai Laso no dejó de recibir felicitaciones en el vestuario del Labrit. Todo el mundo se alegraba por el billete a la final del delantero de Viscarret, un pelotari que lo ha pasado mal en el último año y medio y que -al fin- se ve recompensado. Laso apuntaba que la clave estuvo en templar los nervios y no salirse del guión.

“Estoy feliz. He empezado perdiendo 5-1, pero sabía que tenía que sufrir. Son partidos a vida o muerte y he seguido luchando. Luego me he sentido muy bien en la cancha, me iba el físico, y eso es superimportante para una semifinal”, explicaba. “He intentado estar tranquilo, si te dejas llevar por los nervios no te salen las cosas. La pelota me ha salido muy bien de las manos, he ido ganando en confianza y me ha dado mucha moral. Sabía que le tenía que jugar a los pies, cogerle bien los ángulos y buscarle el ancho, que es donde le hacía daño”.

A Laso le da igual contra quién jugar la final. “Los dos están a un grandísimo nivel y va a ser una buena final. Es un sueño estar en la final. Quiero estar arriba y lo estoy demostrando, no me quiero reivindicar ni nada. Por lo que he trabajado estos meses, creo que me merezco esta final”.

LA PENA DE PEIO

Peio Etxeberria dio la cara tras un partido en el que las cosas no le salieron.

“No había ninguna excusa, había que jugar aquí y ahora y él ha sido mejor. Yo he empezado muy bien, pero en el 5-2 me ha dado el flato y no le podía dar la vuelta, me dolía mucho al respirar y al correr. Y no he podido estar al cien por cien”.