Olaizola, campeón hasta el final

41 años y última txapela como pelotari profesional. Campeón hasta el final de su carrera. Añade una muesca más a su palmarés particular, la número 54, fraguada al calor de un José Javier Zabaleta espléndido que continúa irradiando el aura de un número uno. La pareja navarra, con lo mejor de dos mundos, conquistó el Masters CaixaBank al vencer con rotundidad a Elezkano II-Mariezkurrena II en la final celebrada ayer en el frontón Ogueta.

Elezkano II tras el encuentro, pasaban por empezar por delante y “ponerles nervioso”. Algo que no sucedió y con unas apuestas que les daban la espalda de pleno. No obstante, el combinado vizcaíno-navarro fue capaz de sofocar y contener la situación con la única igualada del partido (6-6). La contundencia con la que Olaizola II y Zabaleta inauguraron el marcador (5-0) cayó como una losa sobre el planteamiento de sus rivales. Sus opciones, reconocíatras el encuentro, pasaban por empezar por delante y “ponerles nervioso”. Algo que no sucedió y con unas apuestas que les daban la espalda de pleno. No obstante, el combinado vizcaíno-navarro fue capaz de sofocar y contener la situación con la única igualada del partido (6-6).

En esos primero minutos se vio a un Mariezkurrena II fresco con su derecha, peloteando con soltura y manteniendo el pulso con un adversario en los cuadros largos al que le costó cogerle la medida al frontón y erró un par de pelotas. Pero ese pequeño margen desapareció en el momento en el que Elezkano II mandó abajo un resto de derecha.

Descuido sobre el que Olaizola II-Zabaleta comenzaron a edificar una tacada de siete tantos que sirvió para descompensar la final en apenas 20 minutos. El delantero de Goizueta no desaprovechó ninguna oportunidad de remate mientras su gregario abría hueco a su espalda, soltaba estopa a placer desde el cuadro cuatro e incluso enviaba un pelotazo al rebote de un Ogueta que recobraba el ambiente de las grandes citas.

Pese a todo, Elezkano II y Mariezkurrena II demostraron un punto de orgullo en acciones puntuales como las rocambolescas defensas de Danel en el ancho y en mitad de la cancha (16-9) o la sobresaliente defensa del zaguero de Berriozar sujetando primero las acometidas de Zabaleta para después correr al txoko y alcanzar una paradita de Aimar (21-10). Tanto que recibió la ovación en pie del público.

Olaizola II-Zabaleta 22

Elezkano II-Mariezkurrena II 10

Frontón: Ogueta de Vitoria. 955 espectadores.

Marcador: 5-0, 5-3, 6-3, 6-6, 13-6, 13-7, 15-7, 15-9, 17-9, 17-10, 22-10.

Duración: 46:57 minutos.

Pelotazos: 387.

Tantos hechos: 8 de Olaizola II, 5 de Zabaleta, 4 de Elezkano II, 0 de Mariezkurrena II.

Tantos perdidos: 2 de Olaizola II, 3 de Zabaleta, 3 de Elezkano II, 4 de Mariezkurrena II.

Dinero: 100 a 40 a favor de Olaizola II-Zabaleta.

Incidencias: La organización llamó la atención a un grupo de unos cuarenta seguidores de Mariezkurrena II situados en las gradas del rebote desde donde, además de animar incansablemente al zaguero de Berriozar, se burlaron y provocaron a algunos pelotaris. Acciones que fueron recriminadas por parte de otros espectadores al grito de “¡Fuera, fuera!”.

Olaizola II: “Terminar así la era de los campeonato es muy bonito”

Olaizola II no lo tuvo fácil hasta llegar a vestuarios tras calarse la txapela del Masters CaixaBank. Foto aquí, autógrafo allá, saludos y palmaditas en la espalda de unos y otros. Todos quería felicitar al delantero de Baiko que, no obstante, disputará su último partido en el Ogueta el próximo 31 de octubre.

“Terminar así la era de los campeonato es muy bonito”, remarcó el goizuetarra tras ganar la final. “Ha sido un partido perfecto. Zabaleta ha marcado diferencia, aunque ha habido ratos en los que Mariezkurrena le ha dado mucho y le ha arrimado. Pero desde el principio hemos cogido ventaja y a la mitad de partido he acertado con el saque, sacando largo y dejándole pelota adelante a Jose”, repasó. El zaguero de Etxarren, por su parte, reconoció una especial ilusión por haber ganado una txapela “con uno de los más grandes”.

Mariezkurrena: “Tras el 13-6 no hemos podido competir contra ellos”

Pese a no ocultar su tristeza por perder su primera final como profesional, Jon Mariezkurrena se mostraba satisfecho por haber podido disputarle la txapela a una pareja como Olaizola II y Zabaleta. “A partir de la mitad del encuentro, tras el 13-6, no hemos podido ni competir contra ellos”, reconoció el navarro. “Al principio les hemos sujetado un poco pero en cuanto las pelotas han perdido brillo se ha visto que Jose era el que más la movía y quitarle pelota a Aimar se hacía muy difícil. Me han buscado la izquierda, el rebote… jugar contra Jose es muy difícil, te desgasta mucho desde el principio y tienes que jugar al cien por cien”, valoró. El zaguero de Berriozar estuvo arropado en todo momento por un fervoroso grupo de familiares, amigos y seguidores que, según él, “me animan muy de cerca y son un gran apoyo para mí”.