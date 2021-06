Asier Agirre rompe con la magia

Actualizada 27/06/2021 a las 06:00

Asier Agirre avanza de ronda en el Cuatro y Medio de San Fermín. El rochapeano completó ayer una trabajada victoria frente a Bengoetxea VI y los cerca de 160 espectadores que volvieron a ocupar las gradas del frontón Amazabal de Leitza tras la cuarentena impuesta por la LEPM. Agirre jugó sin complejos, exhibiendo una mayor fortaleza física y apretando al veterano pelotari de Baiko que, atosigado, terminó por ceder el control de la eliminatoria en la segunda mitad.

Fueron 46 minutos de pelota a toda máquina. A puro instinto. Con una media de seis pelotazos por tanto, Bengoetxea VI y Agirre se fueron tomando la medida conectando dejadas, contradejadas y dos paredes. Se buscaron las cosquillas con un juego rápido, alegre y de colocación de la pelota. Su intención fue jugar con la sorpresa del contrario.

Un plan que mantuvo las alternativas en el marcador durante los primeros intercambios hasta que con el empate a seis -la última igualada del encuentro-, Agirre fue distanciándose discretamente. El navarro supo mantener la posición en la cancha, aguardar atentamente el golpe de efecto con el que Oinatz se hace valer y responder con la misma moneda. No se arrugó.

De esta manera, Bengoetxea VI chocó con un muro que presumía con holgura de su estrategia defensiva. El leitzarra, de 36 años, permaneció entonces a la sombra de un Agirre que fue creciendo y adueñándose del partido, evidenciando su dominio tras la tímida reacción que llevó a cabo Oinatz con un resto en pared, un saque-remate de dos paredes y su tercer tanto de saque (del 9-12 al 11-12).

Anotaciones rápidas que dieron señales del cansancio físico en una tarde calurosa. Agirre terminó dando carpetazo a la eliminatoria con una tacada de diez tantos, entre los que sobresalió la pelea por el 11-16. El tanto más largo del partido (19 pelotazos) en que el rochapeano se llevó el gato al agua pese al dominio de un Bengoetxea VI que le mantuvo de lado a lado. Se rompió la magia. De esta forma, Agirre se clasifica por primera vez para la semifinal de la ‘jaula’ navarra y se medirá al ganador del duelo entre Urrutikoetxea y Laso del próximo viernes.

Los ‘chaquetillas’ regresan a la contracancha

El público vuelve a dar color a los festivales de la mano profesional y con ellos el puñado de corredores de apuestas que regresaron el viernes y ayer a las contracanchas de los frontones de Amezketa y Leitza. Los ‘chaquetillas’, uniformados con el atuendo veraniego, blusa azul marina, ofrecieron a los aficionados la posibilidad de volver a apostar por el favoritismo de uno u otro pelotari. A pie de grada se pudieron escuchar de nuevo las traviesas cantadas a viva voz de Benjamín Lazkano, José Ignacio Galarza, José Luis Landa, Miguel Santos o Rufino Satrústegui.

Puerta grande para Laso, que se medirá a Urrutikoetxea en cuartos

No pudo Unai Laso comenzar con mejor pie su nueva andadura en el profesionalismo. El delantero de Biskarret, que debutada por segunda vez en las filas de Baiko, salió ayer por la puerta grande del Amazabal tras superar a Peña II en su primera ronda del Cuatro y Medio de San Fermín.

Laso ofreció una imagen contundente. Le dio ritmo al partido, apretó y remató. Dio buena cuenta de no haber perdido el tiempo en los últimos meses. Rápidamente se marchó en el marcador con un 6-3, haciendo daño con el saque y algunos ganchos bien ensayados, ejecutando un total de cinco. Se mostró agresivo, echado para adelante. Sin demasiados rodeos.

No obstante, tuvo que apretar los dientes frente a la respuesta de un Peña II que no se amilanó. El guipuzcoano igualó la contienda con un ramillete de tantos hasta lograr el 12-12 e incluso llegó a colocarse, por un instante, al frente de la eliminatoria tras un saque-remate que supuso el 14-15 a su favor. Un cambio de rol que Laso no perdonó, anotando siete tantos que le brindaron el pase a cuartos.

Bengoetxea VI 11

AGIRRE 22

Frontón: Amazabal de Leitza, alrededor de unos 160 espectadores.

Marcador: 0-1, 2-1, 2-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-10, 7-10, 7-11, 8-11, 8-12, 11-12, 11-22.

Duración: 46:28 minutos.

Pelotazos: 198.

Saques: 3 de Bengoetxea VI, 4 de Agirre.

Tantos hechos: 6 de Bengoetxea VI, 15 de Agirre.

Tantos perdidos: 3 de Bengoetxea VI, 2 de Agirre.

Botilleros: Asier García atendió a su primo Oinatz y Aitor Alduntzin se sentó junto a Agirre.

Dinero: 100 a 60 a favor del delantero local.