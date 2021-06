Unai Laso: “Me ha tocado levantar la cabeza y conocerme más a mí mismo”

Actualizada 25/06/2021 a las 06:00

Es uno de los regresos más esperados. Unai Laso Lizaso (Biskarret, 1997) debutará por segunda vez en las filas de Baiko este sábado en Leitza con motivo de su eliminatoria del Cuatro y Medio Navarro frente a Peña II. Una especialidad en la que dio su mayor nivel durante su primera etapa en la mano profesional. El delantero admite que este proceso le ha ayuda a crecer. En lo s últimos nueve meses, Laso ha ganado todos los partidos que ha disputado como aficionado, 25 en total; ha conquistado tres entorchados de clubs, el Parejas de Navarra, el de España y el torneo de Irurtzun; obtenido el título como monitor de pelota y siendo parte activa del proyecto ‘Trayecto DAN’. No ha perdido el tiempo.



¿Qué siente a escasas horas de afrontar su segunda oportunidad?

Que estoy muy bien preparado. No he dejado de entrenar desde septiembre, tanto físico como frontón, he jugado bastantes partidos en aficionados y llevo ejercitándome con Baiko las últimas tres semanas.

¿Cómo ha sobrellevado su particular travesía por el desierto?

Han sido duros pero no he parado en ningún momento. He tenido tiempo para pensar las cosas bastante. He estado tranquilo y jugando partidos, que es lo que más me ha ayudado. Estoy muy agradecido a todos los que han contado conmigo para sus campeonatos. Para un pelotari es muy importante poder jugar todos los fines de semana, sobre todo para desconectar la cabeza.

¿Sobre qué ha reflexionado?

Le he dado vueltas a lo que ha ocurrido, a que estaba en lo más alto del escalafón y de repente volvía a partir de cero. Me ha tocado levantar la cabeza y conocerme más a mí mismo, demostrarme que puedo superar cualquier cosa. Tal vez podía haberme hundido y dejar de entrenar, pero he seguido adelante desde el primer día que salí de Baiko. Este proceso me ha ayudado a crecer y a dejar de lado los pensamientos negativos o lo que opinen los demás.

En este tiempo le hemos visto ganar tres títulos por parejas.

Ha sido un reto increíble porque ganar campeonatos en aficionados parece fácil, la gente decía que era lo normal después de haber pasado por el profesionalismo, pero para nada. Era el rival a batir, jugaba con esa presión, y a veces hay que saber gestionar esas emociones.

¿Cuál ha sido su truco para no perder ningún partido?

Soy muy competitivo. Voy a todos los partidos a muerte, como si fuesen una final, aunque también es cierto que a veces cuesta sacar esa tensión. Esa presión interna que te pones a ti mismo cuando juegas contra algún rival teóricamente inferior pero que te puede ganar. También ha habido partidos en los que he ido muy cuesta arriba, perdiendo 15-9, y teniendo que sacar esos partidos adelante. No me esperaba ese gran nivel.

Éxitos compartidos con Mariezkurrena II, Beroiz y Mina.

El Parejas de Navarra no lo disfruté tanto porque había pasado poco tiempo desde mi salida de Baiko, era el comienzo de una nueva etapa en aficionados y me costó adaptarme a ese ritmo. Con Mikel disfruté más del Campeonato de España de Clubs, estaba más rodado y haciendo mejores partidos. Además había un gran nivel y era algo que me motivaba. Y el torneo de Irurtzun fue inesperado porque en un principio no me iba a apuntar y surgió una baja. Fue en el que más nivel di de los tres porque tuve que sacar más partido de mí mismo y ayudar también a mi compañero.

¿Qué tal sus experiencias como monitor de la escuela de San Juan o el programa ‘Trayecto DAN’?

Han sido experiencias muy bonitas. Me hacía ilusión intentar ayudar a los chavales del club donde me formé, estar en otro ambiente diferente. Y el ‘Trayecto DAN’ me ha permitido conocer a mucha gente, adquirir conocimientos financieros o relacionados con el marketing que desconocía por completo, además de las vivencias de otros deportivas de alto rendimiento que ahora son altos cargos de una empresa. Te enseñan que después del deporte se puede tener una segunda vida profesional.