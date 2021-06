Actualizada 18/06/2021 a las 06:00

La renuncia de Iñaki Artola a disputar la final del Campeonato Manomanista 2021 ha propiciado la activación del plan B contemplado en el reglamento diseñado por la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEPM): la suplencia del tercer clasificado. El comodín por el que Altuna III ya no se enfrentará a un delantero por el título individual, sino a un zaguero; no a un diestro, sino a un zurdo; no al mejor representante de Baiko, sino a un rival de su propia empresa.

Circunstancia para la que el amezketarra ya estaba mentalizado desde hace varios días y que, no obstante, no ha trastocado “en absoluto” su hoja de ruta para el decisivo encuentro de este domingo, según aseguró ayer. “Me daba igual jugar contra uno o contra otro. Sé que son pelotaris diferentes pero tengo que centrarme exclusivamente en mi juego y no salir de ahí”, comentó.

El delantero de Aspe y Beñat Rezusta coincidieron en la elección de material celebrada en el frontón Bizkaia, escenario de la final individual, para separar un material que contentó a partes iguales al tratarse de pelotas que “dan tiempo a colocarse” y permiten un juego a bote. Altuna III escogió pesos de 106,3 y 105,6 gramos, mientras que el bergarés optó por cueros de 105,3 y 106,2 gramos.

Rezusta saltará vestido de rojo en su primera final manomanista, sin tiempo para sentir mariposas en el estómago pero con los deberes hechos desde que se conoció la lesión de Artola. “Llevo tiempo entrenando pese a la duda de si jugaría o no la final. He seguido preparándome igual, realizando entrenamientos en frontón y en el gimnasio”, apuntó en la rueda de prensa previa al partido. Precisamente, el zaguero de Aspe aprovechó su desplazamiento hasta la capital vizcaína para llevar a cabo una última toma de contacto en la cancha del frontón Bizkaia. Adelante con el plan B.

“Beñat tiene grandes opciones de ganar la txapela”

Hace tiempo que Jokin Altuna dejó de huir del favoritismo. Le da igual. Hace caso omiso de la prensa. Son ya muchos años cargando con una vitola a la que resta importancia en los días previos a su tercera final del Manomanista. “La presión se la pone uno mismo”, reconoce el subcampeón de la pasada edición.

El amezketarra, de 25 años, trata de disfrutar del día a día después aguardar tres semanas hasta poder disputar la final para la que se clasificó el pasado 30 de mayo. Hoy y mañana realizará sus dos últimos entrenamientos y optará por rodearse de amigos y familiares para desconectar de todo lo que conlleva el asalto a un título individual.

“Beñat tiene grandes opciones de ganar la txapela”, remarcó tras la elección de material. “Los dos estamos a un paso de ganar la txapela más importante. Rezusta tiene suficiente experiencia en finales, es un chaval tranquilo y muy centrado que tendrá sus momentos en el partido. Saldrá enchufadísimo y creyendo al cien por cien en sus posibilidades”, sostuvo.

Altuna III buscará la derecha de su rival con el fin de quitarle el aire o moverle y no tanto como un punto débil. Donde sí incidirá será en el saque, arma con la que Rezusta sufrió en su semifinal.

“Debo aprovechar cada detalle, sin volverme loco”

“Veo un partido complicado, de eso no hay duda”. Beñat Rezusta disputará este domingo su primera final del Manomanista representando a los zagueros trece años después de que Abel Barriola se enfrentase a Bengoetxea VI en la pelea por el título de la competición reina, y puede ser el primer zaguero en ganar esta txapela tras el triunfo conseguido por Patxi Ruiz hace ya 18 años.

Todo un desafío histórico para el bergarés, de 28 años, que ha llegado tan lejos tras no renunciar a un tercer puesto que en esta edición ha demostrado ser algo más que un premio de consolación. Rezusta se muestra ahora dispuesto a dar un susto a Altuna III en el compromiso del domingo.

“Será importante empezar bien desde el saque. Debo aprovechar cada detalle, sin volverme loco. Sin hacer cosas raras. Simplemente centrarme en las jugadas que hago bien, aprovechar cada pelotazo e intentar que Jokin no tenga oportunidades de enredarme”, desgranó ayer el zaguero de Aspe, que estuvo acompañado por su botillero y también pelotari profesional Xabier Erostarbe. “No he tenido ocasión de jugar ninguna final del mano a mano y conseguir una txapela sería algo grande para mí”, sentenció el cuatro veces finalista del Parejas.